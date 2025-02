Innovative Logistiksysteme für selbststeuernde und automatische Materialnachbestellung

Die steigenden Anforderungen an den Einkauf und die Logistik in der Produktionsversorgung erfordern die Schaffung standardisierter Infrastrukturen. Keller & Kalmbach stellt auf der LogiMAT 2025 ihre neueste Generation innovativer Logistiksysteme vor, darunter das Logtopus System. Mit diesen Systemen wird die Nachbestellung von Materialien selbststeuernd und automatisch ermöglicht.



Neue Generation von Kanbansystemen: Präzise Kontrolle des Materialbestands

Das Kanbansystem der neuesten Generation, darunter auch der takeLOG compact weight, ermöglicht eine präzise Kontrolle des Materialbestands. Der Ausgabeautomat mit Wiegenzellen sendet automatisch eine Bestellung an Keller & Kalmbach, sobald eine vordefinierte Gewichtsgrenze unterschritten wird. Ein besonderes Merkmal ist, dass keine Benutzeroberfläche vorhanden ist. Der Automat erledigt den Bestellprozess automatisch, nachdem man sich mit einem Chip am Kartenleser eingeloggt hat.

Durch ihre kompakte Bauweise bieten die Logistiksysteme von Keller & Kalmbach eine effiziente Raumnutzung, ohne dabei an Kapazität einzubüßen. Dadurch können verschiedene MRO-Artikel aus den Bereichen Arbeitsschutz, Werkzeug und chemisch-technische Produkte flexibel gelagert werden. Die modulare Gestaltung ermöglicht außerdem eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Kunden.

Das pushLOG digital System von Keller & Kalmbach ist eine innovative Lösung für das C-Teile-Management. Es eignet sich besonders gut für sperrige oder schwer handhabbare Artikel wie Gewindestangen, Palettenware oder Schläuche. Durch das Drücken der Auslösetaste am Transponder wird die Bestellung automatisch ausgelöst und die Daten an Keller & Kalmbach übermittelt. Das digitale Etikett zeigt den aktuellen Bestellstatus und die Lieferung am Verbrauchsort an. Das System arbeitet energieautonom für 10 Jahre und unterstützt Mitarbeiter optisch bei der Bestellverfolgung.

Die Logistiksysteme von Keller & Kalmbach bieten die Möglichkeit, problemlos mit anderen Logistiksystemen zu interagieren. Dadurch können Unternehmen eine effiziente Verwaltung von sperrigen Materialien auf Knopfdruck realisieren und somit ihre Produktionsversorgung optimieren.

Die Logistiksysteme von Keller & Kalmbach stellen eine innovative Lösung für die komplexen Anforderungen in der Produktionsversorgung dar. Durch ihre selbststeuernde und automatische Nachbestellungsfunktion ermöglichen sie eine effiziente Materialbeschaffung. Die präzise Kontrolle über den Materialbestand sorgt für eine optimale Lagerhaltung und verhindert Engpässe. Zudem ermöglichen die flexiblen Lagerungsmöglichkeiten eine effiziente Raumausnutzung. Unternehmen im Bereich Einkauf und Logistik profitieren von diesem Mehrwert, da sie ihre Prozesse optimieren und Kosten senken können.