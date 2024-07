Komfortabler Einkauf: KI-basierte Bildersuche findet schnell gesuchte Produkte

Die KI-basierte Bildersuche im Online-Shop von KIPP revolutioniert das Einkaufserlebnis. Kunden können mithilfe dieser innovativen Funktion in Sekundenschnelle die gewünschten Produktkomponenten identifizieren und die passenden Artikel aus dem umfangreichen KIPP Sortiment anzeigen lassen. Die Bildersuche bietet zudem Alternativen und schlägt automatisch ähnliche Produkte von KIPP vor, falls das gesuchte Produkt von einem Mitbewerber stammt. Dadurch wird der Einkauf bei KIPP nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Diese neue Funktion ist ein großer Schritt in Richtung komfortableres Online-Shopping.



Die Bildersuche in unserem Online-Shop bietet unseren Kunden eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, nach Produkten zu suchen. Sie können entweder das Kamera-Icon auf unserer Website anklicken, ein Bild in die Suchleiste ziehen oder das gewünschte Produkt mit ihrem Handy fotografieren. Innerhalb von Sekunden identifiziert die KI-basierte Bildersuche alle abgebildeten Komponenten und zeigt die entsprechenden Artikel aus unserem Sortiment an. Durch das Eingrenzen des Bildausschnitts können Kunden das Suchergebnis präzisieren und mit nur einem Klick zum passenden Produkt gelangen.

Die KI-basierte Bildersuche von KIPP ermöglicht nicht nur die schnelle Identifikation von Komponenten, sondern auch die Erkennung von verschmutzten oder gebrauchten Teilen. Durch kontinuierliches Lernen verbessert das intelligente Tool seine Ergebnisse stetig, selbst bei nicht optimalen Bildern. Aktuell erweitert KIPP die Funktion, um auch die Produktsuche anhand technischer Zeichnungen zu ermöglichen. Mit dieser innovativen Bildersuche ist KIPP ein Vorreiter im Bereich E-Commerce und bietet den Kunden ein deutlich erleichtertes Einkaufserlebnis.

Die KI-basierte Bildersuche von KIPP ermöglicht es Kunden, das gewünschte Produkt schnell und einfach zu finden, um das Einkaufserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit positiver Resonanz in der Testphase zeigt das Unternehmen, dass es auf dem richtigen Weg ist. Der neue Online-Shop von KIPP bietet nicht nur eine breite Palette von Produkten, sondern auch Liveverfügbarkeit, kundenindividuelle Preise, automatische Angebotserstellung und Einsicht auf alle historischen Bestellungen. Kunden in verschiedenen Ländern können bereits von diesem innovativen Konzept profitieren.

