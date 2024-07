Schmalz spart Zeit und Geld durch KI-basierte Übersetzung

Dank der Integration des Product Information Management Systems (PIM) der J. Schmalz GmbH mit der KI-basierten Übersetzungslösung DeepL von Contentserv werden sowohl Zeit als auch Geld eingespart. Das Unternehmen aus Glatten im Schwarzwald arbeitet bereits seit einiger Zeit erfolgreich mit Contentserv im Bereich PIM zusammen und vertreibt seine Produkte weltweit in verschiedenen Branchen. Durch die Nutzung von DeepL können Produktinformationen effizient in verschiedenen Sprachen bereitgestellt werden, was eine große Herausforderung darstellt.



Zeit- und Kostenersparnis durch KI-Übersetzung für internationale Produktinformationen

Die Schmalz Gruppe ist verantwortlich für die Bereitstellung globaler Produktinformationen. Um Kunden weltweit zu erreichen, sind Länderwebsites in verschiedenen Sprachen sowie aktuelle Informationen auf Preislistenportalen, in Angebotserstellungstools und gedruckten Katalogen erforderlich. Um diese Aufgabe effizient zu bewältigen, nutzt das Unternehmen die PIM-Lösung von Contentserv. Früher wurden professionelle Übersetzungsdienstleister eingesetzt, um die Internationalität und Vielsprachigkeit sicherzustellen.

KI-basierte Übersetzungslösung DeepL revolutioniert internationale Kommunikation bei Schmalz GmbH

Die KI-basierte Übersetzungslösung DeepL, die auf Künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen basiert, bietet eine hohe Qualität, die sie zur Alternative zur menschlichen Übersetzung macht. Mit ihrer Fähigkeit, in 28 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch, zu übersetzen, ermöglicht sie der Schmalz GmbH, ihre Übersetzungsprozesse zu optimieren, zu beschleunigen und kosteneffizienter zu gestalten. Durch die Anbindung des Schmalz Translation Service an DeepL und Contentserv kann das Unternehmen außerdem die Fachterminologie für alle benötigten Sprachen nutzen, was eine wichtige Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Übersetzung mit KI ist.

Effiziente Übersetzungen durch KI: Kostenersparnis und Zeitgewinn

Dank der KI-basierten Übersetzung von DeepL werden die Übersetzungen nach der automatischen Durchführung mit den Sprachglossaren abgeglichen und bei Bedarf korrigiert. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Übersetzungen, die schnell erstellt werden können und gleichzeitig kosteneffizient sind. Durch die Automatisierung des Prozesses entfällt der Großteil des bisherigen Organisationsaufwands, was zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis führt. Die Schmalz Gruppe gibt an, dass sie jährlich rund 70.000 Euro durch die Nutzung von KI-gestützter Übersetzung und des PIM-Systems von Contentserv einsparen.

Effiziente Produktinformationen dank KI-Übersetzung: Schmalz spart Zeit und Geld

Die Integration des PIM-Systems von Contentserv mit der KI-gestützten Übersetzungslösung DeepL hat der J. Schmalz GmbH erhebliche Vorteile gebracht. Durch die Nutzung von DeepL kann das Unternehmen seine Produktinformationen effizienter pflegen und veröffentlichen. Zudem ermöglicht DeepL schnellere und qualitativ hochwertigere Übersetzungen, was zu einer Kosteneinsparung führt. Die Verbindung von KI und PIM stellt sicher, dass Schmalz den internationalen Anforderungen gerecht wird und seine führende Position in der Vakuumtechnik weiter stärkt.