Künstliche Intelligenz: Schlüsselfunktion im Einkauf

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat dazu geführt, dass sie heute in vielen Bereichen zu einer Schlüsselfunktion geworden ist. Auch im Einkauf gewinnt sie immer mehr an Bedeutung. Laut einer aktuellen Impulsumfrage des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) e.V. und der apsolut Group setzen bereits knapp 20 Prozent der befragten Beschaffungsverantwortlichen KI-Lösungen ein. Weitere 41 Prozent planen, in den nächsten sechs Monaten KI zu nutzen.



Potenzial von KI im Einkauf: Datenanalyse und Prozessoptimierung

Die Teilnehmer der Umfrage erkennen das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) insbesondere in der Datenanalyse und der Verbesserung operativer Prozesse. Durch den Einsatz von KI können Einkaufsprozesse automatisiert und Rechnungen kontrolliert werden. Darüber hinaus erhoffen sich die Befragten neue Anwendungsfelder im Bereich der Kommunikation und Texterstellung durch den Fortschritt in der generativen KI.

Erwartete Verbesserungen im Einkauf durch KI-Einsatz

Die Umfrageteilnehmer sind überzeugt, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Einkauf zu konkreten Verbesserungen führen wird. Insbesondere die Optimierung von Abläufen und Prozessen steht im Fokus. Darüber hinaus eröffnen sich zahlreiche weitere Anwendungsbereiche, wie die Steigerung der Datenqualität, das Risikomanagement, die Kostenoptimierung durch effektivere Verhandlungen, die Verbesserung der Vertragsgestaltung und eine bessere Vergleichbarkeit von Angeboten.

Keine Personaleinsparungen durch KI: Umfrage bestätigt Erwartungen nicht

Die Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass der Einsatz von KI im Einkauf nicht zu Personaleinsparungen führen wird. Dieses Ergebnis überrascht, da man erwarten könnte, dass automatisierte Prozesse Arbeitskräfte ersetzen. Allerdings geben weniger als ein Prozent der Befragten an, dass sie Personaleinsparungen als einen möglichen Nutzen von KI sehen. Die Mehrheit der Teilnehmer ist der Meinung, dass die aktuell verfügbaren KI-Lösungen noch nicht ausgereift genug sind und weitere Entwicklungen erforderlich sind, um ihre Zuverlässigkeit und Nützlichkeit zu verbessern.

Fehlende Expertise und Rechtsunsicherheit behindern Nutzung von KI-Lösungen

Ein Hauptgrund, warum die Nutzung von KI-Lösungen im Einkauf gehemmt wird, ist der Mangel an Fachwissen und fehlender Expertise seitens der Umfrageteilnehmer. Zusätzlich besteht eine Unsicherheit in Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die hohe Geschwindigkeit, mit der Künstliche Intelligenz sich entwickelt, sowie die komplexen Anforderungen des internationalen Datenschutzes stellen weitere Hindernisse dar.

Umfrage zeigt wachsendes Potenzial der KI im Einkauf

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das Potenzial der Künstlichen Intelligenz im Einkauf zunehmend erkannt wird. Allerdings gibt es immer noch Herausforderungen in Bezug auf die technologische Ausgereiftheit und die Identifikation spezifischer Anwendungsfälle. Die bevorstehenden BME-eLösungstage im Mai 2024 bieten die Möglichkeit, diese Herausforderungen anzugehen und Lösungen zu präsentieren, die vielversprechende Anbieter für Pilotprojekte in Unternehmen aufzeigen. Es wird deutlich, dass der Einsatz von KI im Einkauf in Zukunft unvermeidbar sein wird.