Forcepoint revolutioniert Datensicherheit mit KI-basierter DSPM-Lösung

Die neue DSPM-Lösung von Forcepoint revolutioniert die Datensicherheit durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Durch Echtzeit-Analyse bietet sie Unternehmen eine umfassende Sichtbarkeit und Kontrolle über ihre Daten in verschiedenen Umgebungen wie Multi-Clouds, Netzwerken und Endgeräten. Dies ermöglicht eine verbesserte Datenschutz-Compliance und minimiert Risiken für sensible Informationen. Mit DSPM setzt Forcepoint neue Maßstäbe in der Branche und ermöglicht Unternehmen, ihre Daten sicher zu schützen.



Effektiver Schutz sensibler Daten durch innovative KI-Technologie von Forcepoint

Die KI-Mesh-Technologie von Forcepoint DSPM ermöglicht eine automatische Erkennung von Datenrisiken wie unerwünschten Zugriffen, falsch abgelegten Dateien oder veralteten Daten. Zudem analysiert die Lösung den Inhalt und den Kontext der Daten, um den Fokus auf kritische Inhalte wie geistiges Eigentum, persönliche Informationen oder medizinische Unterlagen zu legen. Unternehmen können dadurch fundierte Entscheidungen treffen und sensible Informationen gezielt schützen.

Forcepoint DSPM: Automatisierung von Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzkontrollen

Forcepoint DSPM bietet weit mehr als nur eine einfache Datenentdeckung. Mit fortschrittlicher Workflow-Orchestrierung und KI-gestützter Data Detection and Remediation (DDR) automatisiert die Lösung auch die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen. Dadurch wird unangemessene Datenverwendung verhindert und Datenschutzverletzungen werden vermieden. DSPM ist Teil der umfassenden Data Security Everywhere Suite von Forcepoint. Diese Suite kombiniert proaktive Sichtbarkeit mit kontinuierlich angepassten Kontrollen und verbessert somit den Umgang der Endnutzer mit ihren Endgeräten und Daten.

Effiziente Erkennung und Klassifizierung von Datenquellen dank KI-Modellen

Die individuell trainierbaren KI-Modelle von Forcepoint DSPM ermöglichen eine präzise Erkennung und Klassifizierung von Daten in Multi-Clouds und Netzwerken

Die DSPM-Lösung von Forcepoint ermöglicht eine umfassende Datenvisibilität und bietet Informationen über den Speicherort, die Kategorisierung und die Klassifizierung von Daten

Mithilfe der Orchestrierung von Workflows können alle beteiligten Parteien bestimmter Daten verfolgt werden, um Risiken in Echtzeit zu erkennen und zu beheben

Die Lösung ermöglicht die präzise Lokalisierung von Daten in verschiedenen Umgebungen wie PaaS-, IaaS-, SaaS- und DBaaS-Plattformen. Sie bietet vorgefertigte Classifier, Vorlagen und Richtlinien zum Schutz vor Datenlecks und Datendiebstahl

Forcepoint Risk-Adaptive Protection ist eine ergänzende Lösung für das DSPM, die einen proaktiven Schutz vor Datenverlusten bietet. Sie ermöglicht zudem eine individuelle Steuerung der Zugriffskontrollen basierend auf dem Risikoverhalten der Endnutzer

Forcepoint CEO betont Bedeutung der Datensicherheit für Unternehmen

Die umfassende Data-Security-Lösung von Forcepoint behebt blinde Flecken und ermöglicht Unternehmen, potenzielle Bedrohungen in Bezug auf Datensicherheit einen Schritt voraus zu sein. Durch die Gewährleistung der Integrität der Daten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bietet die Lösung eine solide Grundlage für Zero Trust und Innovation. Manny Rivelo, CEO von Forcepoint, betont die Bedeutung von Datensicherheit in der heutigen Geschäftswelt und bekräftigt damit die Notwendigkeit einer effektiven Data-Security-Strategie.

Forcepoint DSPM, entwickelt in Zusammenarbeit mit Getvisibility, ist eine fortschrittliche Lösung für die Datensicherheit. Sie kann direkt von Forcepoint oder über das weltweite Partnernetzwerk bezogen werden. Die Software ermöglicht Unternehmen eine umfassende Sichtbarkeit ihrer Daten in Multi-Clouds, Netzwerken und auf Endgeräten. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz werden Datenrisiken erkannt und automatisch Maßnahmen zur Sicherheit und Kontrolle der Daten ergriffen. DSPM bietet somit einen effizienten Schutz vor Datenschutzverletzungen und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Datenschutzvorschriften.

Verbesserte Entscheidungsfindung und gezielter Schutz: Die neue DSPM-Lösung von Forcepoint

Die DSPM-Lösung von Forcepoint ermöglicht Unternehmen eine bessere Entscheidungsfindung und den gezielten Schutz sensibler Informationen durch den Einsatz von Echtzeit-Künstlicher Intelligenz. Sie bietet eine umfassende Sichtbarkeit von Daten und minimiert das Risiko von Datenschutzverletzungen sowie unangemessener Nutzung durch die Automatisierung von Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen. Dadurch profitieren Unternehmen von einer verbesserten Datensicherheit und können potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und abwehren.

Die umfangreichen Funktionen von Forcepoint DSPM ermöglichen eine effiziente Identifizierung und Einordnung verschiedener Datenquellen sowie eine umfassende Sichtbarkeit der Daten. Durch die Integration von zusätzlichen Lösungen wie Forcepoint Risk-Adaptive Protection bietet DSPM einen proaktiven Schutz vor Datenverlusten. Insgesamt ist die DSPM-Lösung von Forcepoint für Unternehmen unverzichtbar, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Potenziale für Zero Trust und Innovation zu nutzen.