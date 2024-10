Kindermann präsentiert innovative AV-Lösungen für Huddle Spaces und Besprechungsräume

Der KVM Switch 21C von Kindermann ist eine innovative Lösung für Huddle Spaces und kleine Besprechungsräume. Mit diesem Schalter können bis zu zwei Laptops einfach zwischen verschiedenen Quellen wie Videosoundbar, Kamera, Speakerphone, Maus und Tastatur umgeschaltet werden. Dadurch wird eine effiziente gemeinsame Nutzung von Displays und USB-Peripheriegeräten ermöglicht, was das Signalmanagement optimiert und die Zusammenarbeit verbessert. Der KVM Switch 21C ist eine kostengünstige und benutzerfreundliche Option für moderne Arbeitsumgebungen.



Effizientes Signalmanagement für moderne Arbeitsumgebungen mit dem Kindermann KVM Switch 21C

Der KVM Switch 21C von Kindermann ermöglicht die einfache gemeinsame Nutzung von Displays und USB-Peripheriegeräten in modernen Arbeitsumgebungen. Mit diesem Schalter können bis zu zwei Laptops unkompliziert zwischen verschiedenen Quellen wie Videosoundbar, Kamera, Speakerphone, Maus und Tastatur umgeschaltet werden.

Der KVM Switch 21C bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, USB (B) und USB-C, die nicht nur Daten und Video übertragen, sondern auch eine beeindruckende 100 W Ladestrom liefern können. Dank der automatischen oder manuellen Umschaltung zwischen den angeschlossenen Notebooks ist eine einfache Bedienung gewährleistet. Mit einem attraktiven Preis von 195,00 Euro netto ist dieser KVM Switch eine kostengünstige und bequeme Lösung für kleinere Besprechungsräume.

USB-Signale über 100 Meter: Der Kindermann USB 3.2 Cat-Extender

Der Kindermann USB 3.2 Cat-Extender ermöglicht die Übertragung von USB-Signalen über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Im Vergleich zu herkömmlichen USB 3.x Verbindungen, die auf eine maximale Distanz von fünf Metern beschränkt sind, bietet der Cat-Extender eine erstaunliche Reichweite, die ideal für Anwendungen in großen Räumen oder weit entfernten Arbeitsbereichen ist.

Das Set besteht aus einem Host- und einem Device-Modul, die einfach über ein Cat6a-Kabel verbunden werden können. Eine zeitaufwändige Treiberinstallation entfällt. Es stehen insgesamt vier USB-A Ports zur Verfügung, die eine Vielzahl von Geräten wie Kameras, Speakerphones, Festplatten, Mäuse und Tastaturen unterstützen. Der Cat-Extender ist auch in der Lage, RS232-Signale zu übertragen und ist kompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Die bidirektionale Power over Cable (POC) Funktion ermöglicht es, entweder den Host- oder den Device-Teil mit Strom zu versorgen, was die Installation erleichtert. Der USB 3.2 Cat-Extender ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 395,00 Euro netto erhältlich.

Kindermann präsentiert innovative Lösungen für Signalmanagement in Besprechungsräumen

Der KVM Switch 21C von Kindermann ermöglicht die nahtlose gemeinsame Nutzung von Displays und USB-Peripheriegeräten in Huddle Spaces und kleinen Besprechungsräumen. Mit seinem kombinierten HDMI-, USB (B)- und USB-C-Eingang können bis zu zwei Laptops einfach zwischen verschiedenen Quellen umgeschaltet werden. Der Schalter bietet nicht nur eine automatische Umschaltung, sondern auch eine manuelle Bedienung per Taste oder Hotkey. Mit einem attraktiven Preis von 195,00 Euro netto ist der KVM Switch 21C eine kostengünstige und benutzerfreundliche Lösung.