Neue KINO-ADL-P Mainboards: Leistung, Anschlüsse und Flexibilität vereint

Die neuen KINO-ADL-P Mini-ITX Mainboards von ICP Deutschland eröffnen Hardware-Enthusiasten und technikbegeisterten Anwendern eine breite Palette an Möglichkeiten. Mit der kostengünstigen Einstiegsversion, die mit dem Intel(R) Celeron(R) 7305 Prozessor ausgestattet ist, können sie in die Welt der Mini-ITX Boards eintauchen. Für anspruchsvollere Anwendungen bietet das Mainboard auch leistungsstarke Versionen mit Intel(R) CoreTM i3-1220P, i5-1240P oder i7-1260P Prozessoren der 12. Generation. Darüber hinaus können Benutzer durch ein OEM-Upgrade auch Raptor Lake Prozessoren verwenden.



KINO-ADL-P Mainboards bieten 64GB Arbeitsspeicher für anspruchsvolle Anwendungen

Die KINO-ADL-P Mainboards von ICP Deutschland bieten eine beeindruckende Speicherflexibilität und -kapazität. Mit Unterstützung von bis zu 64GB Arbeitsspeicher und einer Taktfrequenz von 3200 MHz sind sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Durch die beiden horizontal angeordneten DDR4-SO-DIMM Slots können auch große Speichermodule problemlos verwendet werden.

Vielseitige Bildausgabe und schnelle Netzwerkkonnektivität mit KINO-ADL-P Mainboard

Das KINO-ADL-P Mainboard bietet eine hohe Vielseitigkeit bei der Bildausgabe, da es den Betrieb von drei Displays über verschiedene Anschlüsse ermöglicht. Mit dem DisplayPort, HDMI Port und dem IEI iDPM 3040 Slot stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Der iDPM Slot kann sogar durch Erweiterungsmodule wie LVDS, VGA und eDP erweitert werden, um eine noch größere Auswahl an Bildausgabemöglichkeiten zu bieten. Zusätzlich sorgt die schnelle und zuverlässige Netzwerkkonnektivität für optimale Leistung bei Anwendungen mit hohem Datendurchsatz.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Das KINO-ADL-P für Peripheriegeräte optimiert

Das KINO-ADL-P Mainboard von ICP Deutschland bietet eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte. Es verfügt über insgesamt acht USB-Anschlüsse, darunter vier USB 3.2 und vier USB 2.0 Anschlüsse, die eine schnelle Datenübertragung ermöglichen. Zwei serielle RS-232/422/485 und zwei RS-232 Schnittstellen bieten zusätzliche Flexibilität für die Verbindung von Geräten. Darüber hinaus sind zwei SATA 6Gb/s Schnittstellen vorhanden, um SSDs oder HDDs anzuschließen.

Zuverlässiges Mini-ITX Mainboard für anspruchsvolle Umgebungen

Das KINO-ADL-P Mainboard von ICP Deutschland ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Es kann in einem weiten Spannungsbereich von 12 bis 28 Volt betrieben werden und ist für Temperaturen von 0 °C bis 60 °C ausgelegt. Dadurch bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität in verschiedenen Anwendungsbereichen. Zusätzlich bietet ICP die Möglichkeit, das KINO-ADL-P als Bundle mit industriellen Arbeitsspeichern und Speichermedien anzubieten, um den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Leistungsstarke Mini-ITX Mainboards für Hardware-Enthusiasten und Anwender

Die KINO-ADL-P Mini-ITX Mainboards von ICP Deutschland sind eine ideale Lösung für Hardware-Enthusiasten und technikbegeisterte Anwender. Dank ihrer leistungsstarken CPU-Technik bieten sie eine hohe Rechenleistung und ermöglichen anspruchsvolle Anwendungen. Die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte machen sie äußerst vielseitig einsetzbar. Zudem sorgen sie mit ihrer schnellen Netzwerkkonnektivität für eine zuverlässige Verbindung. Kurz gesagt, diese Mainboards vereinen Leistung, Flexibilität und Konnektivität in einem kompakten Format.

Die KINO-ADL-P Mainboards von ICP Deutschland bieten eine hohe Speicherflexibilität und ausreichend Speicherkapazität für anspruchsvolle Anwendungen. Dank ihres robusten Designs und ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind sie vielseitig einsetzbar, z. B. in den Bereichen IoT, Automatenbau, Maschinenbau, Anzeigesysteme, ultraflache Embedded Systeme und Point of Sale Applikationen. Mit diesen Mainboards können technikbegeisterte Anwender ihre Hardwareprojekte realisieren und von einer zuverlässigen Leistung sowie einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten profitieren.