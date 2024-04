Kippspiegel von PI ermöglichen fehlerfreie Datenübertragung in LEO-Netzwerken

Die steigende Nachfrage nach Kippspiegeln zur Strahlstabilisierung ist eine direkte Folge des wachsenden Bedarfs an optischen Freiraum-Kommunikationsnetzwerken und dem Aufbau von LEO-Satellitennetzwerken. Die Kippspiegel von Physik Instrumente (PI) wurden bereits erfolgreich in verschiedenen Satellitennetzwerken eingesetzt und haben ihre Weltraumtauglichkeit bewiesen. PI bietet sowohl piezobasierte und elektromagnetische Seriensysteme als auch betreiberspezifische Lösungen an, die alle technischen und wirtschaftlichen Anforderungen erfüllen.



Optische Freiraumkommunikation: Lösung für flächendeckenden Internetzugang in ländlichen Gebieten

Die Errichtung von LEO-Netzwerken mit tausenden Satelliten ermöglicht schnellen Internetzugang in Regionen, in denen der Aufbau von Glasfaser- und 5G-Netzen nicht rentabel ist. Die Nutzung der laserbasierten optischen Freiraumkommunikation bietet eine hohe Bandbreite und ermöglicht eine stetig wachsende Anzahl von Nutzern. Dadurch wird der flächendeckende Zugang zu schnellem Internet gewährleistet und somit eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität erfüllt.

Kippspiegel gewährleisten fehlerfreie Datenübertragung über FSOC-Netzwerke

Die Verwendung von Kippspiegeln, wie den Fast Steering Mirrors (FSM) oder Tip/Tilt-Spiegeln, ist für eine fehlerfreie Datenübertragung über FSOC-Netzwerke unerlässlich. Diese Spiegel ermöglichen eine zuverlässige Verbindung der Laserstrahlen zu den Empfangsschüsseln anderer Satelliten, selbst über große Entfernungen. Dabei werden Vibrationen und Drift hochdynamisch ausgeglichen. Die PI Gruppe hat umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Kippspiegel für Weltraummissionen, wie zum Beispiel den Solar Orbiter, der seit 2020 auf dem Weg zur Sonne ist.

Die LEO-Kommunikationssatelliten zeichnen sich durch ihre geringe Größe und ihr geringes Gewicht aus, wobei sie oft weniger als 500 kg wiegen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, müssen alle Subsysteme kompakt und kostengünstig sein, was nur durch eine Massenproduktion möglich ist. Neben der Strahlstabilisierungsfunktion müssen sie auch den extremen Belastungen beim Raketenstart, den starken Temperaturschwankungen und der Strahlungsbelastung im Weltraum standhalten.

Nachgewiesene Weltraumtauglichkeit: PI’s Kippplattform S-331 erfüllt NASA Standards

Die piezobasierte Kippplattform S-331 von PI wurde in Simulationen bereits 2020 auf ihre Weltraumtauglichkeit gemäß dem NASA GEVS (General Environmental Verification Standard) getestet. Sie ermöglicht hochdynamische und verschleißfreie Bewegungen mit einem Kippwinkel von bis zu 5 mrad (entsprechend bis zu 10 mrad bzw. 0,57° Ablenkung) und einer Auflösung von 0,1 µrad für die Strahlstabilisierung.

Die Kippspiegel von PI haben sich bereits in den Kommunikationssatelliten der ersten LEO-Netzwerkbetreiber bewährt und ihre uneingeschränkte Weltraumtauglichkeit bestätigt. Darüber hinaus hat PI elektromagnetisch angetriebene Kippspiegelsysteme entwickelt, die für andere Betreiber mit größerer Auslenkung geeignet sind. Diese Systeme werden in einer hochautomatisierten Fertigungslinie unter Reinraumbedingungen in Karlsruhe hergestellt und sind ebenfalls im Weltraumeinsatz.

PI Gruppe bereitet sich auf boomenden Markt für LEO-Satellitenausrüstung vor

Die PI Gruppe reagiert auf den boomenden Markt für LEO-Satellitenausrüstung, indem sie sich auf eine steigende Nachfrage vorbereitet. Aktuell sind mehr als eine Million neue Satelliten bei der ITU angemeldet, was auf das enorme Wachstum des Marktes hinweist. Derzeit befinden sich bereits 10.000 Satelliten im Orbit, und im vergangenen Jahr wurden allein 2.000 neue Satelliten gestartet – ein Rekordwert. Die PI Gruppe ist gut positioniert, um von diesem anhaltenden Wachstum zu profitieren.

Die hochmodernen Kippspiegel von PI sind unverzichtbare Bestandteile von optischen Freiraum-Kommunikationsnetzwerken, da sie eine zuverlässige und fehlerfreie Datenübertragung über LEO-Netzwerke ermöglichen. PI hat bereits ihre Weltraumtauglichkeit bewiesen und ihre Kippspiegel werden erfolgreich in verschiedenen Satellitennetzwerken eingesetzt. Sowohl die piezobasierten als auch die elektromagnetischen Seriensysteme von PI erfüllen die strengen technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Branche. Angesichts der steigenden Nachfrage nach LEO-Satellitenausrüstung ist die PI Gruppe ideal positioniert, um den boomenden Markt zu bedienen.