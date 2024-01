Knorr-Bremse und Nexxiot entwickeln smarte Lösungen für den Bahnverkehr

Knorr-Bremse und Nexxiot haben eine smarte Produktsuite entwickelt, die den Bahnverkehr digitalisiert. Diese Lösungen ermöglichen wachstumsträchtige Geschäftsmodelle in den Bereichen Konnektivität, Cloud-Lösungen und Software as a Service. Die Markteinführung steht kurz bevor und wird eine neue Ära im Bahnsektor einläuten.



Knorr-Bremse bringt smarte Lösungen für den Bahnverkehr

Die smarten Lösungen von Knorr-Bremse bieten eine innovative Möglichkeit, die Nach- und Neuausrüstung von Passagier- und Güterzügen zu verbessern. Durch die Auswertung von Betriebsdaten aus verschiedenen Systemen, wie Bremssystemen, wird die Zugverfügbarkeit erhöht und die Betriebseffizienz gesteigert. Dies trägt zu einer verbesserten Pünktlichkeit bei. In Großbritannien und den USA sind bereits wichtige Kundenprojekte gestartet, die die Wirksamkeit dieser Lösungen bestätigen.

Die Partnerschaft zwischen Knorr-Bremse und Nexxiot ermöglicht eine intelligente Kombination von Systemexpertise und IoT-Kompetenz. Die Produktsuite besteht aus dem Knorr-Bremse Node, der an verschiedenen Systemen wie Brems-, Tür-, Klima- und Kupplungssystemen angebracht wird, um Daten zu sammeln.

Der Knorr-Bremse Hub fungiert als zentrale Schnittstelle, um die per Bluetooth gesendeten Daten aus verschiedenen Systemen zu aggregieren und in die Nexxiot Cloud zu übertragen. In dieser Cloud werden die Daten mithilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen analysiert und in spezifische Erkenntnisse umgewandelt. Über ein Dashboard haben Kunden Zugriff auf Informationen über den Standort, Zustand, Leistung, Wartungsbedarf und mögliche bevorstehende Störungen von Systemen und Komponenten.

Knorr-Bremse profitiert von einem großen Geschäftspotenzial durch die Vielzahl weltweit verbauter Systeme. Durch die Möglichkeit, die Lösungen als Upgrade für bestehende Systeme zu verwenden, wird die Ausrüstung von Neufahrzeugen effizienter. Mit dem geplanten Rollout ab 2024 legt Knorr-Bremse die Grundlage für eine breite Palette digitaler Geschäftsmodelle. Kunden können von skalierbaren Datendiensten profitieren, die durch das Cloud-Ökosystem von Nexxiot ermöglicht werden, zusätzlich zur Hardware-Ausstattung.

Die Zusammenarbeit von Knorr-Bremse und Nexxiot ermöglicht den Einsatz einer neuen Technologie in Kundenprojekten zur vorausschauenden Wartung. Ein Beispiel ist die Anwendung der Datenschnittstelle zwischen Hardware und der Nexxiot Cloud bei VTG, einem Güterwagenhalter in Großbritannien. Ab 2024 werden 50 Güterwagen mit dieser Technologie ausgestattet sein. Auch in den USA werden die Lösungen bereits erfolgreich eingesetzt. Diese Projekte betonen die hohe Innovationskraft und den marktfähigen Stand der Technologie.

Die Partnerschaft zwischen den Unternehmen Knorr-Bremse und Nexxiot ist ein wichtiger Schritt, um die Digitalisierung und Vernetzung im Bahnsektor voranzutreiben. Durch ihre smarte Konnektivität tragen sie zu einer nachhaltigen, zuverlässigen und effizienten Mobilität auf der Schiene bei. Knorr-Bremse strebt bereits im Jahr 2025 einen jährlichen Umsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich mit seinen Digitallösungen für die Rail Division an. Dank dieser Partnerschaft wird die Zukunft des Bahnverkehrs noch effizienter und zuverlässiger sein.