Confex: Europas modernstes Event- und Kongresszentrum eröffnet in Köln

Das Confex, das im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der Koelnmesse eröffnet wurde, ist das modernste Event- und Kongresszentrum Europas. Mit einer beeindruckenden Kapazität von 6.200 Gästen setzt diese hochmoderne Location neue Standards für Kongresse, Messen und Corporate Events. Dank seiner idealen Lage direkt am ICE-Bahnhof Köln Messe/Deutz ist das Confex perfekt an das Verkehrsnetz Europas angebunden. Es ist das Herzstück des Investitionsprogramms Koelnmesse 3.0, das eine Milliarde Euro umfasst.



Koelnmesse: Ein Zentrum für Ideen und Innovationen seit 100 Jahren

Die Koelnmesse hat sich in den letzten 100 Jahren als Zentrum für Ideen und Innovationen etabliert und wird mit dem Confex diese Position auch für kommende Generationen sichern.

Großes Confex-Gebäude mit vielseitigen Veranstaltungsmöglichkeiten

Das Confex-Gebäude ist ein beeindruckendes Veranstaltungszentrum mit einer Gesamtfläche von 20.500 Quadratmetern. Es verfügt über eine dreifach teilbare Confexhall, die Platz für bis zu 4.300 Personen bietet. Mit seinen 22 Räumen auf zwei Konferenzebenen ist es flexibel für eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten nutzbar. Das lichtdurchflutete Foyer bietet ausreichend Platz für Empfänge, Pausen und Präsentationen. Außerdem führt es direkt zur 5.600 Quadratmeter großen Open-Air-Terrasse, der Confex Plaza. Das Confex ist Teil eines der weltweit größten Messestandorte und kann bei Bedarf zusätzliche Flächen bieten.

Kölns neues Confex schließt Lücke in Messeinfrastruktur

Das Confex schließt eine langjährige Lücke in der Messeinfrastruktur Kölns und zieht mit seiner Attraktivität für Kongresse und Hybridveranstaltungen mit über 6.000 Gästen neue Veranstaltungen und Zielgruppen in die Stadt. Trotz schwieriger Zeiten haben sich Stadt und Land für den Bau des Confex eingesetzt. Die Fertigstellung des Confex unterstützt die Koelnmesse maßgeblich bei der Positionierung ihrer Veranstaltungen in der zukünftigen Messewelt. Das Angebot wird bereits erfolgreich angenommen, mit Buchungen und Anfragen bis Ende 2029.

Nachhaltiges Confex-Gebäude erhält Platin-Zertifizierung für Ressourcenschonung

Das Confex wurde nach den höchsten Standards für Nachhaltigkeit und Umweltschutz gestaltet und erhielt bereits während der Bauphase die Vorzertifizierung in Platin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Es setzt somit ein Zeichen für ökologisches Bewusstsein und erfüllt den Anspruch der Koelnmesse an eine ressourcenschonende Gestaltung ihres Standorts und ihrer Prozesse.

Koelnmesse: 100 Jahre Innovation, Handel und Zusammenarbeit

