Effiziente und ergonomische Kommissionierung mit AMR-Technologie

Körber bietet eine breite Palette an automatisierten Lager- und Transportsystemen, Robotik, sprachgesteuerten Picking-Lösungen sowie SAP-Implementierung und Software an, um den Anforderungen von Unternehmen an Nachhaltigkeit, Effizienz und Transparenz in der Logistik gerecht zu werden.



Effizienzsteigerung durch Live-Demo: Automatisierte Kommissionierung mit AMR

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert Körber in Halle 1, Stand 1C34 eine Live-Demo an einer Kommissionierstation für AMR-basierte Goods-to-Person-Systeme. Diese Demo zeigt, wie durch den Einsatz dieser automatisierten Technologie manuelle Tätigkeiten reduziert werden können. Dadurch werden nicht nur die Betriebskosten gesenkt, sondern auch Abhängigkeiten minimiert. Zudem ermöglicht die Technologie ergonomischere, sicherere und präzisere manuelle Arbeiten.

Körber: Branchenkompetenz für komplexe Anforderungen in der Logistik

Körber bietet maßgeschneiderte Lösungen für produzierende Unternehmen, indem sie ihre Technologie- und Branchenkompetenz kombinieren. Sie haben einen speziellen Bereich namens Special Industries geschaffen, der sich auf die komplexen Anforderungen von Branchen wie der Pharma- und Batterieindustrie konzentriert.

Optimale Materiallagerungen und -transporte durch leistungsfähige Lösungen

Das umfangreiche Lösungsportfolio von Körber ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, ihre Materiallagerung und -transporte optimal zu gestalten. Durch die Integration von Produktions- und ERP-Systemen wird eine durchgängige Steuerung und Überwachung der logistischen Prozesse ermöglicht.

Körber revolutioniert die Industrie mit innovativen Förderlösungen

Körber Automatisierungslösungen bietet der Tissue-, Backwaren- und Konsumgüterindustrie bahnbrechende Palettier- und Förderlösungen, die neue Standards setzen. Die schlüsselfertigen Projekte überzeugen durch ihre erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit und Prozessstabilität. Durch die vollständige Integration von Mechanik, Hardware und Software stellt Körber umfassende, automatisierte und integrierte Lösungen bereit, die eine optimale Leistung aller Komponenten gewährleisten.

Smarte Lösungen für effiziente und genaue Sortierprozesse

Körber Automatisierungslösungen bietet Betreibern von Parcel Hubs smarte Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren und darauf abzielen, die Effizienz, Sortiergenauigkeit und Wirtschaftlichkeit zu steigern. Durch die Kombination von mechatronischen, hochautomatisierten Systemen mit intelligenter Software wird ein nahtloser Sortierprozess ermöglicht und der Durchsatz erhöht.

Körber präsentiert Smart Factory Lösungen mit SAP

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert Körber Automatisierungslösungen, die Unternehmen auf dem Weg zur „Smart Factory“ unterstützen. Mit den Lösungen SAP EWM und SAP TM wird die Produktivität und Agilität in der Logistik nachhaltig gesteigert. Besucher können sich am Stand 4D68 einen Einblick in diese wegweisenden Lösungen verschaffen.

Neuer Chatbot optimiert Warendurchsatz in der Maschinenautomatisierung

Die IoT-Produktsuite K.optimize AI von Körber Automatisierungslösungen wird durch einen innovativen Chatbot ergänzt. Dieses moderne Tool ermöglicht eine interaktive Kommunikation mit Maschinendaten und liefert Echtzeit-Einblicke. Dank des Chatbots können schnelle und datenbasierte Entscheidungen getroffen werden, was zu einer Steigerung der Effizienz und Flexibilität in der Maschinenautomatisierung führt. K.optimize AI setzt mit dieser Erweiterung neue Maßstäbe in der Branche.

Körber Automatisierungslösungen präsentiert innovative Lösungen für die Industrie

Körber Automatisierungslösungen präsentiert auf der LogiMAT 2025 eine Vielzahl von Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind. Das Portfolio reicht von automatisierten Lager- und Transportsystemen über Robotik bis hin zu sprachgesteuerten Picking-Lösungen. Durch den Einsatz dieser innovativen Lösungen verbessert Körber die Nachhaltigkeit, Effizienz und Transparenz in der Logistik. Dank ihrer umfangreichen Technologie- und Branchenkompetenz ist Körber in der Lage, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Logistikprozesse zu optimieren und sich für die Zukunft zu rüsten.