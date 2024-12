Walbusch-Gruppe setzt auf automatisierte Logistikkomponenten für Effizienzsteigerung

Die Walbusch-Gruppe hat beschlossen, ihre Effizienz im Bereich Customer Fulfillment zu verbessern, indem sie in automatisierte und softwaregestützte Logistikkomponenten investiert. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet das Unternehmen mit Körber und der neu gegründeten WB Logistik GmbH zusammen. Das Warehouse Management System (WMS) von Körber spielt dabei eine entscheidende Rolle und wird weiterhin als zentrales Element eingesetzt.



Steigerung der Effizienz und Leistungsfähigkeit durch Zusammenarbeit von Körber und WB Logistik

Die Zusammenarbeit zwischen Körber und WB Logistik zielt darauf ab, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Logistikstandorte zu steigern. Seit 2015 wird das Warehouse Management System von Körber in der Anlage im Ravenna-Park eingesetzt. Seit 2021 arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an technologischen Anpassungen und Veränderungen der Prozessstrukturen, um die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. Dies führt zu einer optimierten Abwicklung von Aufträgen und einer gesteigerten Kundenzufriedenheit.

Im Bereich der B2C-Logistik ist die Entwicklung äußerst faszinierend, da immer mehr Einzelaufträge abgewickelt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, plant das Unternehmen, beide Absatzkanäle in Zukunft durch einen vollautomatisierten Förderprozess zu bedienen. Zusätzlich wird angestrebt, jedes einzelne Warenstück im Lager durch die Verwendung von RFID-Technologie lokalisierbar zu machen. Diese umfangreichen technologischen Anpassungen sollen bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein, wenn der Standort den Hochlastbetrieb aufnimmt.

Durch die intensive Kooperation zwischen Körber und WB Logistik konnte eine umfassende Software- und Automatisierungslösung entwickelt werden, die den steigenden Ansprüchen des Online- und Filialhandels gerecht wird. Dirk Teschner, Senior Vice President und Managing Director Deutschland bei Körber, legt großen Wert auf klare Zielvorgaben und eine gemeinsame Lösungsfindung, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen.

Thomas Mathes, Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiter Logistikprojekte bei Walbusch, betont die langfristige Zusammenarbeit mit Körber als wichtigen Bestandteil des Unternehmenserfolgs. Die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen steht für Kontinuität und Innovation und spiegelt den Wandel der Geschäftsprozesse in der Logistik wider.

Die Walbusch-Gruppe wurde 1934 von Walter Busch in Solingen gegründet und wird heute bereits in dritter Generation von Christian Busch geleitet. Neben der Marke Walbusch gehören zur Gruppe auch die Marken Mey & Edlich, Avena und Klepper. Die Marken zeichnen sich durch ihre hervorragende Qualität, ihr schönes Design und ihre praktischen Lösungsansätze aus. Sie bieten ihren Kunden eine hohe Kundennähe und besten Service, was sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für ihre Bedürfnisse macht.

Die Kooperation zwischen Körber und WB Logistik trägt zur Verbesserung der Betriebseffizienz und Leistungsfähigkeit bei Walbusch bei. Geplante technologische Anpassungen und Prozessoptimierungen werden den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Online- und Filialhandels gerecht. Durch die enge Partnerschaft zwischen Körber und Walbusch werden Spitzenleistungen in der Logistik erzielt, die auf einer starken Systemintegration basieren.