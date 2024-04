Kontron präsentiert leistungsstarke Server-Module für Edge Computing

Das COM-HPC(R) Server-Modul COMh-sdID von Kontron ist eine bahnbrechende Innovation im Bereich des Edge Computings. Mit dem Intel(R) Xeon(R) D-2800 Prozessor bietet es eine beeindruckende Leistung und Skalierbarkeit von 4 bis 20 Cores. Durch die Integration von bis zu 512 GB DDR4-Speicher und einer optionalen NVMe SSD mit bis zu 1 TByte Kapazität bietet das Modul eine hohe Speicherkapazität und Geschwindigkeit. Mit umfangreichen Schnittstellen und Kommunikationsmöglichkeiten ist das COMh-sdID Server-Modul ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.



Leistungsstarkes COMh-sdID Server-Modul: Ideale Lösung für High-End-Edge-Computing

Das COMh-sdID Server-Modul von Kontron ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Modul, das speziell für High-End-Edge-Computing-Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinen kompakten Abmessungen von 160 x 160 mm bietet es eine beeindruckende Skalierbarkeit von 4 bis 20 Cores, was eine hohe Rechenleistung ermöglicht. Das Modul verfügt zudem über 4 DIMM-Sockel, die bis zu 512 GB DDR4-Speicher mit einer Geschwindigkeit von 3200 MT/s unterstützen. Für zusätzlichen Speicherplatz steht optional eine fest verlötete NVMe SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TByte zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Modul umfangreiche Interface- und Kommunikationsschnittstellen, wie 48 PCIe-Lanes und 2 Quad-LAN-Schnittstellen, die bis zu 100 Gbit Ethernet unterstützen. Dadurch eignet sich das COMh-sdID Modul für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglicht eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung.

Kompakte und robuste Lösung für Edge-Computing-Anwendungen von Kontron

Das COMh-sdIL Server-Modul von Kontron bietet eine kompakte und robuste Lösung für Edge-Computing-Anwendungen. Mit Abmessungen von 120 x 160 mm im „Size D small“-Format ist es platzsparend und eignet sich ideal für Outdoor-Anwendungen. Durch die Verlötung aller Komponenten ist das Modul stoß- und vibrationsresistent. Es verfügt über 16 PCIe Gen4 und 16 PCIe Gen3 Lanes sowie maximal 64 GB gelöteten DDR4-Speicher bei 2933 MT/s. Optional steht eine fest verlötete NVMe SSD mit bis zu 1 TByte Speicherkapazität zur Verfügung. Das COMh-sdIL Modul vereint Kompaktheit und Robustheit und erfüllt somit die Anforderungen anspruchsvoller Edge-Computing-Umgebungen.

Robuste und platzsparende Lösung: COMe-bID7 Modul von Kontron

Das COMe-bID7 COM-Express Modul von Kontron ist eine zuverlässige und platzsparende Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit dem Intel Xeon D-1800 Prozessor bietet es eine Skalierbarkeit von 4 bis 10 Cores auf einem kleinen Formfaktor. Es verfügt über bis zu 4x SO-DIMM-Sockel für maximal 128 GB Speicher und optional eine fest verlötete NVMe SSD mit bis zu 1 TByte Speicherkapazität. Mit 16 PCIe Gen4 und 16 PCIe Gen3 Lanes sowie 4x 10GBASE-KR Schnittstellen bietet es ideale Unterstützung für hohe Datendurchsatzraten in I/O- und Netzwerkstrukturen.

Robuste Leistung in rauesten Umgebungen: Kontron-Module im Test

Die Module von Kontron zeichnen sich durch ihre robuste Leistung aus und sind für den Einsatz in extremen Umgebungen geeignet. Sie können Temperaturen von -40 °C bis + 85 °C standhalten und bieten eine zuverlässige 24/7-Leistung über einen Zeitraum von 10 Jahren. Mit ihrer skalierbaren Leistung, unterstützt durch die Intel(R) QuickAssist-Technologie (QAT) und die AI-Beschleunigung mit Intel(R) AVX-512, eignen sich die Module ideal für komplexe AI-Anwendungen, Hochleistungs-Netzwerkplattformen und Edge-Server. Dank der Echtzeitfähigkeit, niedriger Latenz und dem deterministischen Verhalten durch Intel(R) Time Coordinated Computing (TCC) und Time Sensitive Networking (TSN) sind die Module perfekt für den Einsatz in hochleistungsfähigen IoT-Edge-Computing-Anwendungen geeignet.

Die neuen Embedded-IoT-Lösungen von Kontron bieten Anwendungsentwicklern eine beeindruckende Skalierbarkeit und Flexibilität. Dank ihrer leistungsstarken und zuverlässigen Eigenschaften sind die Module ideal für anspruchsvolle Edge-Computing-Anwendungen geeignet. Egal ob in High-End-Edge-Computing-Anwendungen, in Outdoor-Umgebungen oder in robusten Implementierungen, Kontrons Module erfüllen die Anforderungen der modernen IoT-Welt und ermöglichen Innovationen auf höchstem Niveau.