Innovative Lösung: Nachhaltige Mehrwegtransportbox überzeugt im Praxistest

Die Forschungsinstitute Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF und die Berges GbR haben in Zusammenarbeit mit den Unternehmen G & H GmbH Rothschenk, TURTLEBOX GmbH und UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG eine innovative Lösung für nachhaltige Logistik entwickelt. Dabei handelt es sich um eine neuartige Mehrwegtransportbox, die vollständig aus recycelbaren Materialien besteht und über einen integrierten Ladungsschutz verfügt. In einem erfolgreichen Praxistest hat sich gezeigt, dass die Arbeitsvorgänge mit dieser Transportbox genauso effizient oder sogar schneller sind als mit herkömmlichen Einwegverpackungen. Nun werden weitere Entwicklungspartner gesucht, um das System für individuelle Anwendungen zu optimieren.



Innovative Mehrwegtransportbox mit Luftpolster sorgt für sicheren Transport

Die neu entwickelte Transportbox besteht aus einem leicht recycelbaren Monomaterial und bietet durch ihr reversibel aufblasbares Luftpolster einen effektiven Schutz für empfindliches Packgut während des Transports. Ein erfolgreicher Praxistest hat gezeigt, dass die Arbeitsvorgänge mit dieser Mehrwegtransportbox mindestens genauso schnell oder sogar schneller sind als mit herkömmlichen Einwegverpackungen. Darüber hinaus ermöglicht die faltbare Bauweise des Transportsystems einen einfachen und platzsparenden leeren Rückversand, ohne zusätzliche Investitionen in die Versandlogistik zu erfordern.

Nachhaltige Transportlösung sucht zusätzliche Anwendungspartner aus verschiedenen Branchen

Das Partnerkonsortium, bestehend aus namhaften Unternehmen und Forschungseinrichtungen, strebt eine Weiterentwicklung und Optimierung eines Gesamtsystems zur nachhaltigen Logistik an. Interessierte Anwendungspartner aus verschiedenen Branchen werden gesucht, um die Transportbox und die Polsterung individuell an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus bieten sich Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Nutzung der recycelbaren Transportboxen für Werbezwecke. Das vielseitige System kann sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich eingesetzt werden und ermöglicht einen sicheren Transport empfindlicher Produkte.

Innovative Mehrwegtransportboxen für nachhaltige Logistiklösungen

