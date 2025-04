KÜBLER präsentiert revolutionäre Hallenheizung auf der ISH 2021

Die ISH, die weltweit führende Messe für die Gebäude-, Energie- und Klimatechnik, konnte durch ihre beeindruckende Besucher- und Ausstellerzahl erneut ihre Position als Weltleitmesse festigen. Auf der Messe präsentierte KÜBLER in Halle 12.0 C69 seine bahnbrechenden Fair.AIdH-Technologien für Hallenheizungen. Diese Technologien zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität, Effizienz und die Integration der Hallenbeleuchtung aus, was bei den Besuchern auf großes Interesse stieß. KÜBLER hat damit neue Maßstäbe in der Hallenheizungstechnologie gesetzt.



Fair.AIdH-Technologien von KÜBLER revolutionieren die Hallenbeheizung

Die Fair.AIdH-Technologien von KÜBLER bieten Industrie- und Gewerbebetrieben eine einzigartige Lösung, um ihre Hallen in die Energiewende zu integrieren. Mit der Möglichkeit, flexibel zwischen verschiedenen Energiequellen zu wechseln und bis zu 100 % erneuerbare Energien zu nutzen, können Betreiber ihre Energieeffizienz steigern. Zusätzlich profitieren sie von der Einbindung der Hallenbeleuchtung, während Wirtschaftlichkeit, Betriebs- und Investitionssicherheit durch die Fair.AIdH-Technologien gewährleistet sind.

Fair.AIdH-Technologien: Die neue Ära der Hallenheizungstechnologie

Die Fair.AIdH-Technologien von KÜBLER sind eine innovative Lösung für die Hallenbeheizung, die die Vorteile von Infrarotheizungen mit neuen Funktionen und KI kombiniert. Mit dieser Technologie können Industrie- und Gewerbebetriebe flexibel zwischen verschiedenen Energiequellen wechseln und erneuerbare Energien in ihre Heizsysteme integrieren. Durch die Einbindung der Hallenbeleuchtung wird zudem die Nachhaltigkeit gesteigert. Fair.AIdH bietet somit mehr als nur eine weitere technische Option zur Hallenbeheizung und ermöglicht eine zukunftssichere und wirtschaftliche Beheizung.

KÜBLER präsentiert innovative Fair.AIdH-Produkte auf der ISH 2021

Die FUTURA E von KÜBLER ist eine innovative Elektro-Infrarotheizung, die auf der Fair.AIdH-Technologie basiert. Sie ermöglicht die Nutzung von kostengünstigem PV-Strom und ist gleichzeitig für den flexiblen Heizbetrieb mit Wasserstoff oder anderen biogenen Gasen geeignet. Mit ihrer einzigartigen 2-in-1-Funktion für Heizen und Beleuchten setzt die ELEXTRA von KÜBLER neue Maßstäbe in der Hallenheizungstechnologie. Die MAXTRA kombiniert effiziente E-Hybrid-Technologie mit leistungsstarker Elektro-IR-Heizung und ermöglicht eine schrittweise Umstellung auf 100 % CO2-Freiheit. Zusätzlich bietet KÜBLER mit der MICRA eine kostengünstige Heizungssteuerung für kleinere Heizsysteme.

YouTuber NORIO präsentiert bahnbrechende Hallenheizungssysteme auf der ISH 2021

Ein Highlight der ISH 2021 war der inspirierende Vortrag des bekannten YouTubers NORIO über die Revolution von Hallenheizungen. NORIO gab den Besuchern einen faszinierenden Einblick in die bahnbrechenden Möglichkeiten moderner und zukunftsweisender Hallenheizungssysteme. Der Vortrag fand am KÜBLER Stand in Halle 12.0 C69 statt. Die Zuhörer wurden durch die Präsentation über die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Hallenheizungstechnologie informiert und konnten so wertvolle Einblicke gewinnen.

KÜBLER hat auf der ISH 2021 mit ihren Fair.AIdH-Technologien für Hallenheizungen große Erfolge erzielt. Diese innovativen Lösungen ermöglichen Industrie- und Gewerbebetrieben eine energieeffiziente und nachhaltige Beheizung ihrer Hallen. Durch die Produkte FUTURA E, ELEXTRA, MAXTRA und MICRA setzt KÜBLER neue Maßstäbe in der Hallenheizungstechnologie und bietet vielfältige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Mit diesen revolutionären Hallenheizungslösungen können Betriebe ihre Hallen zukunftssicher und wirtschaftlich beheizen.