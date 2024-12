KW Group präsentiert neueste Entwicklungen in Fahrwerk und SimRacing

Die KW Group wird auf der Essen Motor Show 2024 ihre aktuellen Neuentwicklungen aus den Bereichen Fahrwerk, Räder und SimRacing präsentieren. Besucher können sich auf eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Technologiepartnerschaften freuen. Die Messestände der KW Group erstrecken sich über fünf Flächen in Halle 3 und bieten somit genügend Raum, um die verschiedenen Marken und deren Innovationen zu präsentieren.



KW suspensions präsentiert neue Fahrwerkanwendungen und Partnerschaften auf der Essen Motor Show

KW suspensions präsentiert auf ihrem Stand (3B46) auf der Essen Motor Show eine Vielzahl neuer Fahrwerkanwendungen aus den Bereichen Track Performance, Street Performance und Street Comfort. Neben den neuesten Entwicklungen zeigt der Fahrwerkhersteller auch stolz seine Partnerschaften mit verschiedenen Automobilherstellern. Diese Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Herstellern ermöglicht es der KW Group, ihre Expertise in limitierten Sondermodellen, Kleinserien und Kundensportprogrammen einzubringen. Durch begleitende Vertriebsaktionen bei den Marken ap Sportfahrwerke und KW suspensions profitieren Fachhändler und Einbaupartner von einer gesteigerten Kundenzuführung und einer höheren Werkstattauslastung.

Große Vielfalt an Marken und Produkten auf der Essen Motor Show

Die KW Group präsentiert auf der Essen Motor Show ihre verschiedenen Marken und Produkte. Mit über fünf Messeständen in Halle 3 ist die Präsenz der KW Group beeindruckend. Besonders der Stand von KW suspensions, Stand 3B46, bietet Motorsport- und Aftermarket-Produkte sowie Technologiepartnerschaften und Special-OE-Projekte. Ein Highlight ist der Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit. Auf der BBS-Standfläche wird zudem ein Audi S5 Avant mit BBS CH-R II-Rädern in 20 Zoll und BBS CI-R Unlimited-Rädern in 21 Zoll präsentiert, der mit einem KW Gewindefahrwerk tiefergelegt ist.

ST suspensions: 45 Jahre Fahrwerksexpertise auf der Essen Motor Show

ST suspensions präsentiert auf der Essen Motor Show 2024 eine fein abgestimmte Neuausrichtung zum 45. Geburtstag. Die Gewindefahrwerke wurden speziell für Rennstrecken mit seriennahen Trackday-Fahrzeugen optimiert. Ein Highlight ist der BMW M3 (E92) mit dem XTA plus 3 Gewindefahrwerk, der als Drifttaxi bei Trackdays auf dem Goodwood Motor Circuit eingesetzt wird. Zudem wurde das Lieferangebot massiv erweitert, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Reiger Suspension präsentiert innovative Offroad-Fahrwerke für Motorsport und Fans

Reiger Suspension präsentiert auf der Essen Motor Show seine neuesten Offroad-Fahrwerkinnovationen. Die Marke erweitert ihr Angebot und macht nicht nur Offroad-Anwendungen für den Motorsport, sondern auch für Offroad-Fans weltweit zugänglich. Zu den Neuheiten zählt der Reiger SP-RC 3.0 Dämpfer, der auf dem KW Solid Piston Design basiert und eine außergewöhnliche Fahrdynamik auf befestigten und unbefestigten Straßen ermöglicht. Erste Modelle, für die der Dämpfer verfügbar sein wird, sind der Ford Ranger, Isuzu D-Max und Toyota Hilux. Außerdem werden der Reiger MT-RC 2.5 Monotube-Dämpfer und der MT-C 2.5 Offroad-Dämpfer präsentiert, die speziell für den harten Einsatz optimiert wurden. Mit einer Höherlegung von bis zu 60 Millimetern bieten diese neuen Anwendungen eine verbesserte Geländetauglichkeit, abhängig vom Fahrzeug.

ap Sportfahrwerke präsentiert Blue Deals und neue SimRacing-Produkte

Bei ap Sportfahrwerke liegt der Fokus weiterhin auf der Tuning-Community. Während der Essen Motor Show können Tuning-Enthusiasten von den Blue Deals profitieren und alle ap Gewindefahrwerke zu reduzierten Preisen erwerben. Zusätzlich präsentieren die SimRacing-Marken Ascher Racing und TrackTime ihre neuesten Lenkräder, darunter die beeindruckende McLaren-Serie. Außerdem werden die brandneuen TrackTime 2motion- und 3motion-Simulatoren vorgestellt. Es ist erwähnenswert, dass F1-Weltmeister Max Verstappen bereits seit langem ein treuer Nutzer der Ascher Racing-Produkte ist. Zudem wird der Messeauftritt der KW Group mit dem spannenden Finale des RaceRoom Community-Cup-Rennens abgeschlossen, bei dem der DTM-eSport-Champion gekrönt wird.

KW Group präsentiert neueste Fahrwerk- und Räder-Entwicklungen auf der Essen Motor Show 2024

Die KW Group präsentiert auf der Essen Motor Show 2024 eine beeindruckende Auswahl an neuen Fahrwerkanwendungen, Rädern und SimRacing-Produkten. Besucher können sich auf spannende Innovationen und Technologiepartnerschaften freuen. Die zur KW Group gehörenden Marken, wie KW suspensions, ST suspensions, Reiger Suspension, ap Sportfahrwerke, Ascher Racing, BBS und Track Time, bieten eine breite Palette an Produkten für Rennsportbegeisterte. Von hochwertigen Fahrwerkanwendungen über fein abgestimmte Gewindefahrwerke bis hin zu Offroad-Fahrwerkinnovationen ist für jeden etwas dabei. Die Essen Motor Show wird definitiv ein Highlight für Racing-Enthusiasten sein.