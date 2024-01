LANCOM Trusted Access Client: Sichere und skalierbare Remote-Zugangslösung

Der LANCOM Trusted Access Client ist eine Erweiterung des Lösungsportfolios von LANCOM Systems, einem deutschen Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Security-Lösungen. Diese Cloud-verwaltete Remote-Access-Lösung bietet sicheren und skalierbaren Netzwerkzugang für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob sie sich im Büro, im Homeoffice oder unterwegs befinden. Dadurch ermöglicht der LANCOM Trusted Access Client modernes hybrides Arbeiten von überall und zu jeder Zeit. Durch die Integration in die LANCOM Management Cloud kann die Inbetriebnahme und Konfiguration neuer Remote-Access-Verbindungen einfach und schnell erfolgen. Die LANCOM Trusted-Access-Lösung passt sich zudem dynamisch an steigende Sicherheitsanforderungen an.



Effektiver Schutz vor Bedrohungen: Der LANCOM Trusted Access Client

Der LANCOM Trusted Access Client gewährleistet einen umfassenden Schutz von Netzwerken vor potenziellen Bedrohungen und deren Ausbreitung. Dies wird durch eine strikte Zugriffsvergabe nach dem Zero-Trust-Prinzip erreicht, bei dem jeder Benutzer verifiziert wird und nur Zugriff auf speziell für seine Benutzergruppe freigeschaltete Anwendungen erhält. Diese granulare Zugriffskontrolle minimiert das Risiko von Angriffen und verhindert die laterale Ausbreitung von Sicherheitsbedrohungen im Netzwerk. Somit bietet der LANCOM Trusted Access Client eine zuverlässige Sicherheitslösung für Unternehmen.

Effizientes Management von VPN-Verbindungen durch den LANCOM Trusted Access Client

Der LANCOM Trusted Access Client bietet die Möglichkeit, VPN-Verbindungen mobiler Mitarbeiter sicher und zentral zu verwalten. Durch den Einsatz als Cloud-managed VPN Client können Konfigurationsänderungen und das Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern einfach und effizient durchgeführt werden. Die LANCOM Management Cloud ermöglicht den Roll-out von Security-Profilen, Client-Konfiguration und Monitoring in allen Betriebsarten. Dadurch werden Betriebskosten gesenkt, da sämtliche Clients des Netzwerks zentral und übersichtlich erreichbar sind.

Umfassende Überprüfung der Endpoint-Sicherheit und starke Authentifizierung für Benutzer

Vor der Gewährung des Zugriffs wird die Sicherheit des Endpunkts hinsichtlich Betriebssystemversion, Virenschutz und lokaler Firewall überprüft. Darüber hinaus muss jeder Benutzer seine Identität bestätigen und über eine starke Authentifizierung verfügen. Anwendungen und Ressourcen sind nicht im gesamten Netzwerk sichtbar, was das Netzwerk für Angreifer unsichtbar macht. Darüber hinaus kann eine Zweifaktor- oder Multifaktor-Authentifizierung mit Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder einer Authentifizierungs-App auf dem Smartphone erforderlich sein.

Der LANCOM Trusted Access Client ermöglicht die nahtlose Einbindung vorhandener Benutzerdatenbanken in die Netzwerk-Benutzerauthentifizierung. Dadurch können Unternehmen ihre bestehenden Datenbanken wie Active Directory nutzen, um den Zugriff auf das Netzwerk zu steuern und Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen. Gleichzeitig bietet die vollständige Integration in die LANCOM Management Cloud eine zentrale Verwaltung aller Netzwerkkomponenten und Sicherheitsrichtlinien, was die Effizienz und den Schutz des Netzwerks verbessert.

Höchste Datensicherheit und Datenschutz: LANCOM Trusted Access Client

Der LANCOM Trusted Access Client und die LANCOM Management Cloud sind deutsche Entwicklungen, die höchste Datensicherheit und Datenschutz bieten. Alle Cloud-Daten werden in hiesigen Rechenzentren gehostet, während der Datenaustausch zur Benutzer-Authentifizierung ausschließlich über die LANCOM Management Cloud erfolgt. Die Nutzdaten werden direkt zwischen dem LANCOM Trusted Access Client und dem LANCOM Trusted Access Gateway übertragen. Diese Lösung erfüllt somit die europäischen Rechtsstandards und ist DSGVO-konform. Unternehmen können sich auf eine IT-Security-Lösung „Engineered in Germany“ verlassen.

