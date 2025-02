LAPP Gruppe trotzt schwacher Weltwirtschaft und erzielt Erfolg

Die LAPP Gruppe, ein weltweit führendes Unternehmen für Kabel- und Verbindungstechnologie, konnte sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage im vergangenen Geschäftsjahr behaupten. Während das Unternehmen in den europäischen Heimatmärkten rückläufige Umsätze verzeichnete, konnte es durch starke Zuwächse in Asien lediglich ein leichtes Minus von 5,3 Prozent verzeichnen. Insgesamt erzielte die LAPP Gruppe einen Umsatz von 1,82 Milliarden Euro. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf sein Investitionsprogramm, das auf die Digitalisierung, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Erweiterung der Logistik abzielt.



LAPP Gruppe verzeichnet trotz schwierigem Marktumfeld Wachstum

Die LAPP Gruppe hat trotz des herausfordernden Marktumfelds im abgelaufenen Geschäftsjahr ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Insbesondere in den asiatischen Märkten, vor allem in Indien und Südkorea, konnte das Unternehmen einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Auch in China entwickelte sich das Unternehmen positiv. Allerdings gab es in Europa, insbesondere in Deutschland, Rückgänge aufgrund der Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau. Dennoch ist die LAPP Gruppe optimistisch und hofft, der wirtschaftlichen Flaute in Zentraleuropa entgegenwirken zu können.

LAPP Gruppe: Internationalisierung und Diversifizierung als Erfolgsstrategie

Die LAPP Gruppe hat sich erfolgreich auf dem internationalen Markt positioniert und ist in über 80 Ländern tätig. Mit ihrem breiten Angebot an Verbindungslösungen bedient das Unternehmen nahezu alle Branchen. Besonders gefragt sind innovative Lösungen in den Bereichen Batteriespeicher, Datacenter, Robotik und erneuerbare Energien. Aber auch in den Bereichen Intralogistik, Mobilität und Lebensmittel ist die Nachfrage hoch. Die LAPP Gruppe setzt zudem auf Nachhaltigkeit und präsentiert innovative Produkte wie Kabel mit biobasierter Ummantelung und Steckverbinder aus nachhaltigen Materialien.

LAPP Gruppe erweitert Logistikzentrum in Ludwigsburg

Die LAPP Gruppe zeigt durch ihre kontinuierlichen Investitionen in ihr Logistik- und Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg sowie in den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA und Indien ihre Entschlossenheit, auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten am Markt präsent zu bleiben und in die Zukunft zu investieren. Mit einer Einzelinvestition von rund 66 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr unterstreicht das Unternehmen seine langfristige strategische Ausrichtung und sein Bekenntnis zur Kundenorientierung.

LAPP Gruppe erwartet Umsatzwachstum in Asien und USA

Die LAPP Gruppe erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum im einstelligen Bereich, vor allem in Asien und den USA. Allerdings bleibt Europa, insbesondere Deutschland, eine Herausforderung, da die Nachfrage nach Verbindungslösungen aufgrund der drohenden Deindustrialisierung schwindet. Die LAPP Gruppe hofft daher auf neue Impulse für den Wirtschaftsstandort Deutschland nach der Bundestagswahl. Es ist von großer Bedeutung, dass die Politik den Familienunternehmen signalisiert, dass sie in Deutschland willkommen sind, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhalten und attraktiv für Unternehmen wie die LAPP Gruppe zu bleiben.

Die LAPP Gruppe ist in der Region Stuttgart ansässig und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein internationales Wachstum und ist in über 80 Ländern tätig.