Hohe Leistung ohne Kühlung: Das FLEXPOINT MVpulseHP Lasermodul

Das FLEXPOINT MVpulseHP Lasermodul von LASER COMPONENTS ist ein leistungsstarkes Modul, das ohne aktive Kühlung auskommt und den Standard-Durchmesser beibehält. Es eignet sich ideal für Inspektionsaufgaben im Freien, wie die Prüfung von Schienen oder Straßen. Durch die hohe Ausgangsleistung ohne zusätzliche Kühlung und das kompakte Design bietet das Modul verbesserte Effizienz und Präzision bei der Bildverarbeitung. Es ermöglicht kürzere Belichtungszeiten, erhöht den Durchsatz und gewährleistet eine präzise Fehlererkennung.



Hohe Leistung ohne Kühlung: Das MVpulseHP Lasermodul im Fokus

Das MVpulseHP Lasermodul zeichnet sich durch eine pulsierende Laserstrahlung aus, die präzise von einem integrierten Mikrocontroller gesteuert wird. Durch die werksseitige Einstellung der Pulslänge und des Duty-Cycles wird eine Überhitzung der Laserdiode vermieden, was eine dauerhafte hohe Ausgangsleistung ohne zusätzliche Kühlung ermöglicht. Dabei bleibt das kompakte Design erhalten, für das die FLEXPOINT-Module bekannt sind.

Vielseitige Wellenlängen und Temperaturen: FLEXPOINT MVpulseHP Lasermodul im Detail

Das FLEXPOINT MVpulseHP Lasermodul von LASER COMPONENTS ist in einer breiten Palette von Wellenlängen erhältlich, darunter 445 nm, 520 nm, 660 nm und 808 nm. Dadurch bietet es eine Vielzahl von Optionen für verschiedene Anwendungen. Das Modul ist in einem Temperaturbereich von -10 °C bis +30 °C einsatzbereit und die Variante mit einer Wellenlänge von 445 nm kann sogar bei Temperaturen bis zu +50 °C verwendet werden. Die Pulslängen können flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Hohe Lichtintensität und kompaktes Design verbessern Bildverarbeitungseffizienz

Die Kombination aus hoher Lichtintensität und kompaktem Design des MVpulseHP Lasermoduls ermöglicht eine verbesserte Effizienz, Auflösung und Präzision bei der Bildverarbeitung. Durch die hohe Lichtintensität können kürzere Belichtungszeiten realisiert werden, was wiederum den Durchsatz erhöht. Das Modul eignet sich besonders gut für Outdoor-Anwendungen wie die Erkennung von Fehlerstellen an Eisenbahnschienen oder die Kontrolle von Schweißnähten. Auch die Überwachung von Zugrädern profitiert von der präzisen Bildverarbeitung des MVpulseHP Lasermoduls.

