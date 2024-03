Effizienter 3D-Druck von Metallen durch Temperaturregelung

Das LaserApplikationsZentrum (LAZ) der Hochschule Aalen ist ein wichtiger Akteur in der Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Zeiss und Trumpf können die erarbeiteten Lösungen direkt in die Praxis umgesetzt werden. Die Forschungsschwerpunkte im Bereich Photonik und Neue Materialien und Fertigungstechnologien bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Entwicklung nachhaltiger Lösungen und zur Schonung von Ressourcen.



Effizienter 3D-Druck von Metallen durch Temperaturregelungstechnologie

Im LaserApplikationsZentrum der Hochschule Aalen wird der laserbasierte 3D-Druck von Metallen optimiert. Durch eine hochdynamische Temperaturregelung können Bauteilqualität verbessert, Prozessfehler vermieden und Materialeigenschaften homogenisiert werden. Das ermöglicht eine wirtschaftliche Herstellung von Bauteilen mit eingesparten Kosten und Zeit.

Laserstrahlung ermöglicht die Herstellung von optischen Komponenten in Glas

Die Photonik ermöglicht die Herstellung optischer Komponenten im Inneren technischer Gläser. Mit Hilfe von ultrakurz-gepulster Laserstrahlung kann der Brechungsindex von Glas gezielt verändert werden, um sogenannte Waveguides herzustellen. Diese sind besonders in der Quantentechnologie von großer Bedeutung. Durch die enge Zusammenarbeit von Forschern am LAZ können komplexe Prozesse und Wechselwirkungen zwischen Laserstrahlung und Glas erforscht und optimiert werden.

Modifizierung von Glaswerkstoffen: Neue Möglichkeiten für den Life Science Bereich

Die Modifizierung von Kalk-Natron-Glas durch die Oberflächen-Strukturierung mit Ultrakurzpulslasern ermöglicht es, kleine Messgeräte, sogenannte Lab-on-a-Chip, herzustellen. Diese können geringe Flüssigkeitsmengen transportieren und finden Anwendung im Life Science Bereich, z.B. zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Diabetes. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Kooperationspartnern bietet das LaserApplikationsZentrum der Hochschule Aalen Studenten und Doktoranden die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln und an spannenden wissenschaftlichen Projekten mitzuwirken.

Zusammenarbeit von Hochschule und Industrie stärkt Innovationsfähigkeit der Region

Durch die Kooperation zwischen der Hochschule Aalen und der Industrie wird die Innovationsfähigkeit der Region gestärkt. Der Austausch von Wissen zwischen Forschung und Wirtschaft ermöglicht es, die Bedürfnisse der Industrie besser zu verstehen und gezielt an Lösungen zu arbeiten. Dies führt dazu, dass relevante Expertise und wissenschaftlicher Nachwuchs in der Region bleiben. Die Zukunftstechnologien am LAZ bieten nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern tragen auch zur nachhaltigen Entwicklung bei.

Das LaserApplikationsZentrum (LAZ) der Hochschule Aalen bietet der Industrie und der Gesellschaft zahlreiche Vorteile. Durch Forschung und Entwicklung neuer Technologien und Materialien können innovative Lösungen für die Zukunft geschaffen werden. Die enge Zusammenarbeit mit Weltmarktführern wie Zeiss und Trumpf ermöglicht es, die Forschungsergebnisse direkt in die Praxis umzusetzen. Das LAZ ist eine wichtige Einrichtung für die Region, die den Studentenn und Doktoranden die Möglichkeit bietet, an spannenden Projekten mitzuwirken und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterzuentwickeln.