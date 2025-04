Weltweit führender Anbieter implementiert Power-to-Heat-System in Deutschland

ENERGYNEST und LEONHARD KURZ haben eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet, um das erste Power-to-Heat-System mit Wärmespeichern in Deutschland zu implementieren. Dadurch können Emissionen reduziert und die Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion gefördert werden. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Sektors dar und ermöglicht es LEONHARD KURZ, neue Standards für Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion zu setzen.



LEONHARD KURZ setzt Meilenstein für klimaneutrale Produktion

LEONHARD KURZ verfolgt als Global Player und Innovationsführer seine Vision „Be a Green Leader“ und setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und klimaneutrale Produktion ein. Das aktuelle Projekt mit ENERGYNEST als Partner ist ein bedeutsamer Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft. Durch die Integration des Power-to-Heat-Systems mit Wärmespeichern leistet KURZ einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz, indem der Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert wird.

LEONHARD KURZ, ein weltweit führender Hersteller von Hightech-Oberflächendekoren, plant die Dekarbonisierung eines Produktionsprozesses am Standort Sulzbach-Rosenberg. Dieser Prozess erfordert jährlich mehr als 4 GWhth Prozesswärme, die derzeit von Gaskesseln bereitgestellt wird. Durch die Einführung neuer Technologien wird der Bedarf an fossilen Brennstoffen reduziert und die Emissionen werden deutlich gesenkt.

Die Power-to-Heat-Technologie nutzt erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- oder Off-Peak-Netzstrom, um Hochtemperaturwärme zu erzeugen. Durch die Kombination mit fortschrittlicher Wärmespeicherung wird eine zuverlässige und flexible Energiequelle für industrielle Prozesse geschaffen, die keine Kohlenstoffemissionen verursacht. Unternehmen können durch den Einsatz dieser Technologie ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und ihre Emissionen deutlich senken.

LEONHARD KURZ setzt auf eine Power-to-Heat-Lösung von ENERGYNEST, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Die schlüsselfertige Lösung umfasst einen 3-MWel-Heizer und eine ThermalBattery(TM) mit 12 MWhth. Durch die nahtlose Integration in das bestehende Thermoölsystem wird eine stabile und bedarfsgerechte Wärmeversorgung gewährleistet, während der Erdgasverbrauch erheblich gesenkt wird.

Nachhaltige Nutzung von Solarenergie aus dem PV-Feld

Durch die Nutzung der überschüssigen Solarenergie aus dem PV-Feld wird der Energieverbrauch des Unternehmens nachhaltiger gestaltet

Das System liefert jährlich über 3 GWh saubere Wärme und deckt damit mehr als 70 % des Wärmebedarfs für eine Produktionslinie des Standorts ab. Mehr als 40 % des Wärmebedarfs werden direkt aus gespeicherter Wärme gedeckt, was zu einer erhöhten Energieeffizienz und Zuverlässigkeit führt

Durch die Implementierung des Power-to-Heat-Systems mit Wärmespeichern kann der Erdgasverbrauch um mehr als 3,5 GWh pro Jahr gesenkt werden. Dadurch werden mehr als 700 Tonnen CO2-Emissionen eingespart

Das Power-to-Heat-System mit Wärmespeichern wird schrittweise in die Produktionsprozesse von KURZ integriert, um eine reibungslose und optimale Anpassung zu gewährleisten. Die vollständige Inbetriebnahme ist für die nächste Phase der Nachhaltigkeitstransformation von KURZ geplant.

Die Zusammenarbeit zwischen ENERGYNEST und LEONHARD KURZ bei der Implementierung des ersten Power-to-Heat-Systems mit Wärmespeichern in Deutschland ist ein bedeutender Meilenstein für die Dekarbonisierung des produzierenden Sektors. Das Projekt zeigt die Entschlossenheit der deutschen Industrie, ihre Betriebsabläufe zukunftssicher zu machen und den Weg zu einer vollständigen Dekarbonisierung einzuschlagen. ENERGYNEST beweist mit seiner Lösung, dass die Energiewende nicht nur notwendig, sondern auch sofort umsetzbar ist.

Das Power-to-Heat-System von ENERGYNEST mit thermischer Speicherung wird in die Geschäftstätigkeit von LEONHARD KURZ integriert, um die Emissionen signifikant zu reduzieren und das Ziel einer vollständig nachhaltigen Produktion zu erreichen. CEO Dr. Andreas Hirschfelder betont, dass Nachhaltigkeit fest in der Unternehmenskultur von LEONHARD KURZ verankert ist und dieses Projekt das Engagement des Unternehmens als „Green Leader“ unterstreicht.

Ralph Hopfensitz, Executive Senior Vice President Global Technology bei LEONHARD KURZ, betont die Bedeutung der Umstellung auf elektrifizierte, erneuerbare industrielle Wärme auf Basis von erneuerbaren Energien. Durch die Integration der fortschrittlichen Wärmespeichertechnologie von ENERGYNEST kann LEONHARD KURZ eine zuverlässige und bedarfsgerechte Wärmeversorgung sicherstellen, während gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und die Energieeffizienz erhöht wird. Diese innovative Lösung stärkt die langfristige Energiestrategie von LEONHARD KURZ und beschleunigt den Übergang zu einer CO2-neutralen Produktion.

Die Partnerschaft zwischen ENERGYNEST und LEONHARD KURZ zeigt, dass deutsche Industrieunternehmen eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung nachhaltiger Produktionsverfahren einnehmen. Das langjährige Bestehen von LEONHARD KURZ als Familienunternehmen beweist, dass Innovation und wirtschaftlicher Erfolg eng miteinander verbunden sind. Dieses Projekt geht über eine einzelne Initiative hinaus und dient als Modell für zukünftige Industriestandards. Es integriert erneuerbare Energien nahtlos und optimiert die Effizienz, um den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Es ist ein reproduzierbares Modell, das den Weg zur Dekarbonisierung der Industrie ebnet.

ENERGYNEST ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von integrierten Power-to-Heat-Lösungen und thermischen Energiespeichern spezialisiert hat. Ihre Technologie ermöglicht eine sichere und umweltfreundliche Wärme- und Dampferzeugung, reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und gewährleistet eine stabile und kostengünstige Energieversorgung. Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien und die Vermeidung von Verlusten ermöglichen die Lösungen von ENERGYNEST eine kontinuierliche Bereitstellung von Prozesswärme. Die Technologie ist skalierbar, einfach zu installieren und bereits auf dem Markt erhältlich, was der Industrie den Übergang zu einem zukunftssicheren, gasfreien Energiesystem ermöglicht.

ENERGYNEST und LEONHARD KURZ revolutionieren den industriellen Sektor

Die Zusammenarbeit zwischen ENERGYNEST und LEONHARD KURZ ermöglicht die Implementierung des ersten Power-to-Heat-Systems mit Wärmespeichern in Deutschland. Diese innovative Technologie trägt maßgeblich zur Dekarbonisierung des industriellen Sektors bei, da LEONHARD KURZ seinen CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren und den Bedarf an fossilen Brennstoffen verringern kann. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass die Energiewende in der Industrie umsetzbar ist und setzt einen neuen Standard für nachhaltige Produktion in Deutschland und darüber hinaus.