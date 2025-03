LEONHARD KURZ stellt innovative Weinlabel mit integrierten Sicherheitsmerkmalen vor

LEONHARD KURZ präsentiert auf der ProWein 2025 in Düsseldorf innovative Lösungen für Weinetiketten, die den hohen Anforderungen gerecht werden. Neben der ansprechenden Ästhetik und Markenkommunikation legen sie besonderen Wert auf funktionale Aspekte wie den Schutz vor Fälschungen und unautorisierten Reproduktionen. Die Labels bieten nicht nur optische Reize, sondern verbinden auch Sicherheitsmerkmale und Design auf harmonische Weise.



LEONHARD KURZ präsentiert hochveredeltes Weinlabel mit Motorsport-Flair

LEONHARD KURZ präsentiert am Stand A36 in Halle 4 ein innovatives Weinlabel für die Serie Pole Position. Das Label verkörpert die Leidenschaft von Willi Opitz für den Motorsport und die herausragende Qualität seiner Weine. Das Konzept basiert auf einer erzählerischen Markenkommunikation, die die zentralen Attribute des Rennsports wie Präzision, Dynamik und Innovationskraft visuell auf den Wein überträgt. Zudem wird das Thema Sicherheit in das Design des Labels integriert.

Das neu entwickelte Weinlabel für die Serie Pole Position von KURZ zeichnet sich durch metallische Akzente und holografische Flaggenmotive aus, die die Ästhetik des Motorsports widerspiegeln. Dadurch entsteht eine einzigartige Markenidentität. Das Label dient nicht nur als Informationsträger, sondern auch als Differenzierungsmerkmal, das die hohe Wertigkeit des Produkts betont.

Integrierte Sicherheitsmerkmale für Weinetiketten – Schutz vor Fälschungen

Die steigenden Anforderungen an Weinetiketten in Bezug auf Design und Gestaltung gehen einher mit einem wachsenden Bedarf an integrierten Sicherheitsmerkmalen. Herkömmliche Schutzmechanismen wie Druckprägungen sind oft nicht ausreichend, um hochwertige Weine vor Fälschungen zu schützen. KURZ hat innovative Lösungen entwickelt, die Sicherheitsfeatures als integralen Bestandteil des Etiketts verstehen. Durch die Verwendung modernster Dünnschichttechnologien und anspruchsvoller Designästhetik schafft KURZ Labels, die nicht nur visuell überzeugen, sondern auch einen effektiven Schutz gegen Manipulationen bieten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Willi Opitz wurde für die Marke Pole Position ein Design entwickelt, das TRUSTSEAL(R)-Sicherheitsmerkmale verwendet, um eine fälschungssichere Markierung mit ästhetischer Tiefenwirkung zu erreichen.

Kunden profitieren von der TRUSTSEAL(R)-Technologie durch die Möglichkeit, individuelle Sicherheitselemente zu entwickeln und zu produzieren. Dadurch wird das Design für potenzielle Fälscher schwerer zu imitieren, da jedes Sicherheitselement einzigartig ist. Gleichzeitig ermöglicht die nahtlose Integration in den Produktionsprozess eine effiziente und ressourcenschonende Umsetzung der Sicherheitsmerkmale.

Neue Lösungen von KURZ auf der ProWein 2025 erleben

Besucher der ProWein 2025 haben die Chance, am Stand A36 in Halle 4 die neuesten Lösungen von KURZ kennenzulernen. Experten stehen bereit, um Fragen zu beantworten und detaillierte Gespräche über technische Spezifikationen und Implementierungsmöglichkeiten zu führen. Zusätzlich wird Willi Opitz persönlich eine exklusive Verkostung der Pole-Position-Weinserie und anderer international ausgezeichneter Weine anbieten.

