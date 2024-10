Leuze präsentiert neueste Sensortechnik für die industrielle Automation

Leuze präsentiert auf der SPS Messe in Nürnberg innovative Sensortechniken und -lösungen für die industrielle Automation. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Sensorinnovationen direkt vor Ort zu erleben. Ein besonderes Highlight ist eine voll funktionsfähige Verpackungsmaschine, die die Leistungsfähigkeit der Leuze Sensoren für verschiedene Detektionsaufgaben demonstriert. Der komplett neu konzipierte Stand mit interaktiven Elementen ermöglicht es den Besuchern, sich über die neuesten Entwicklungen in der Sensorik zu informieren und sich von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten zu überzeugen.



Leuze präsentiert breites Portfolio für industrielle Automation

Leuze ist ein führender Anbieter von Sensor- und Sicherheitslösungen für die industrielle Automation. Mit einem umfangreichen Portfolio in den Bereichen Sensoren, Sensorik und Sicherheitslösungen bietet das Unternehmen kundenorientierte Lösungen und Produktneuheiten. Dank ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen die Sensor People ihre Kunden von der Planung bis zur Umsetzung ihrer Automatisierungsprojekte.

Leuze präsentiert innovative Sensorlösungen für fahrerlose Transportsysteme

Besucher des Messestands haben die Möglichkeit, sich über die zuverlässige Navigation fahrerloser Transportsysteme mithilfe von Leuze Technologien zu informieren. Die Sensorik spielt dabei eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der präzisen Steuerung von Automated Guided Vehicles (AGVs). Leuze präsentiert maßgeschneiderte Sensorlösungen, die speziell auf die Anforderungen der unternehmenseigenen Intralogistik zugeschnitten sind. Dazu gehören unter anderem die positionsgenaue Lasernavigation mit Sicherheits-Laserscannern und die Rasternavigation per 2D-Codeleser. Ein weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf dem Thema „Safety at Leuze“, das sich mit den komplexen Sicherheitsanforderungen in der Industrie befasst.

Innovative Sensortechnik und Bildverarbeitung auf der SPS Messe

Die neuesten Sensoren von Leuze bieten zusätzlich zu den bereits erwähnten Neuheiten die innovative Lichtquellentechnologie Power PinPoint LED. Diese ermöglicht eine präzise und zuverlässige Druckqualitätsverifizierung durch leistungsstarke Simple-Vision-Bildverarbeitung. Ein weiteres Highlight ist die einzigartige Möglichkeit, jedes ausgestellte Produkt auf einen Leuze eigenen RFID-Reader zu legen. Dadurch werden alle relevanten Informationen auf einem Monitor visualisiert, was eine effiziente Überwachung und Verwaltung ermöglicht.

