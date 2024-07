Erfolgreicher Abschluss der Übernahme stärkt LHD Group Deutschland

Die LHD Group Deutschland GmbH hat heute mitgeteilt, dass die Übernahme durch Lakeland Industries, Inc. erfolgreich abgeschlossen wurde. Ab dem 01.07.2024 gehört Lakeland zu 100% zur LHD Group Deutschland GmbH, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften LHD Group Australia P/L und LHD Group Hong Kong Ltd. Diese Übernahme stärkt die Position der LHD Group als führender Anbieter für innovative Schutz- und Bekleidungslösungen.



Lakeland Industries Inc. – Weltweit führender Hersteller von Schutzkleidung

Lakeland Industries Inc. ist ein international anerkannter Hersteller von Schutzkleidung für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Ersthelfer. Mit Hauptsitz in Huntsville, Alabama, USA, und Produktions- und Vertriebsniederlassungen weltweit bietet Lakeland hochwertige Produkte an. Das Unternehmen verfügt über ein breites Netzwerk von mehr als 2.000 globalen Vertriebshändlern in über 50 Ländern, die seine Produkte vertreiben.

Durch den Zusammenschluss mit Lakeland Industries eröffnet sich der LHD Gruppe der Zugang zu neuen Synergien, erweiterten Kompetenzen und ergänzenden Produkten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens. Die Position auf dem Markt für Schutzkleidung wird gestärkt und neue Möglichkeiten eröffnen sich. Die LHD Gruppe bleibt weiterhin bestrebt, den hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, den ihre Kunden seit Jahren schätzen.

Kontinuität der Belegschaft und bewährter Praktiken sichert Integrationserfolg

Die Integration der LHD Group Deutschland GmbH legt einen hohen Wert auf die Beständigkeit der Belegschaft und die Fortführung bewährter Praktiken. Viele Mitarbeiter sind seit über 10 Jahren Teil des Unternehmens und bringen umfangreiche Erfahrung im Feuerwehrmarkt mit. Diese Kontinuität spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern von Qualitätsmaterialien wie W. L. Gore & Associates GmbH, PBI Performance Products Inc. und 3M Deutschland GmbH wider.

Sarah Dolgi, Managerin für Marketing und Vertriebsoperationen bei LHD, ist überzeugt, dass die verstärkte Nutzung der Synergien innerhalb der neuen Feuerwehr-Familie das Serviceniveau des Unternehmens verbessern wird. Das Hauptziel besteht darin, die Beziehungen zu den Kunden zu stärken und weiterhin erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Die LHD Group stärkt ihr globales Team mit neuen Schwestergesellschaften

Die LHD Group hat durch die Übernahme von Unternehmen wie Eagle Technical Products Ltd., Pacific Helmets NZ Ltd. und Jolly Scarpe S.p.A. ihr globales Team weiter gestärkt.

