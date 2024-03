Lhyfe plant grüne Wasserstoffanlage in Großbritannien

Die erste Anlage von Lhyfe in Großbritannien wird in Wallsend, North Tyneside, errichtet und zielt darauf ab, die Netto-Null-Ziele des Landes zu unterstützen. Als führender europäischer Hersteller von grünem Wasserstoff wird Lhyfe eine Kapazität von 20 Megawatt haben und bis zu acht Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag produzieren können. Die Partnerschaft mit Shepherd Offshore ermöglicht eine effiziente Umsetzung des Projekts.



Die geplante Anlage in Wallsend wird eine beachtliche Kapazität von 20 Megawatt haben und täglich bis zu acht Tonnen grünen Wasserstoff produzieren können. Dieser grüne Wasserstoff stellt eine nachhaltige Alternative dar, um den Transportsektor zu dekarbonisieren. Mit einer solchen Menge Wasserstoff könnte ein LKW beeindruckende 100.000 km ohne CO2-Ausstoß zurücklegen, während ein PKW etwa 20 Mal die Erde umrunden könnte. Die Lhyfe Wallsend-Anlage wird somit einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung von Emissionen in verschiedenen Branchen leisten, indem sie Unternehmen mit grünem Wasserstoff versorgt.

Lhyfe ist ein führender Betreiber von Anlagen zur grünen Wasserstoffproduktion und hat bereits eine erfolgreiche Anlage in der Region Pays de la Loire in Frankreich in Betrieb. Im Dezember 2023 wurden zwei weitere Standorte in den Regionen Okzitanien und Bretagne eröffnet. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Phase des Baus, Ausbaus und der Erweiterung weiterer Anlagen in ganz Europa, um den steigenden Bedarf an grünem Wasserstoff zu decken.

Lhyfe strebt danach, ein bedeutender Energielieferant für energieintensive Industrien und den Verkehrssektor in Großbritannien zu werden. Durch diese Ambitionen wird die Energiesicherheit des Landes gestärkt und es eröffnen sich neue wirtschaftliche Perspektiven. Darüber hinaus plant Lhyfe, die Elektrolyse auch auf Offshore-Plattformen einzusetzen, um das enorme Windpotenzial des Vereinigten Königreichs optimal zu nutzen.

Die geplante Anlage von Lhyfe in Wallsend wird durch die Nutzung von Ökostrom aus dem Netz einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten. Zusätzlich prüft das Unternehmen die Möglichkeit, Strom aus lokalen erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie zu beziehen, um die Nachhaltigkeit der Anlage weiter zu steigern.

Die Zusammenarbeit zwischen Lhyfe und Shepherd Offshore wird durch die langjährige Erfahrung des letztgenannten Unternehmens als führender Dienstleister in Großbritannien gestärkt. Shepherd Offshore verfügt über umfangreiches Know-how in der Entwicklung und dem Betrieb von Anlagen und hat bereits erfolgreich Projekte am Nordufer des Flusses Tyne realisiert. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, die Entwicklung des Flusses Tyne weiter voranzutreiben und die Produktion in dieser Region zu unterstützen.

Lhyfe ist derzeit in Gesprächen mit verschiedenen energieintensiven Unternehmen in der Region und im gesamten Vereinigten Königreich. Das Unternehmen plant außerdem ein Programm zur Einbindung der lokalen Bevölkerung, um den Standort in Wallsend zu unterstützen. Es ist jedoch zu beachten, dass das Projekt noch auf die Erteilung einer Baugenehmigung und eine Entscheidung über die finanzielle Beteiligung wartet.

Die Entscheidung von Lhyfe, Ökostrom zu nutzen und Strom aus lokalen erneuerbaren Energiequellen zu beziehen, verdeutlicht ihr Engagement für nachhaltige Energiequellen. Durch die Partnerschaft mit Shepherd Offshore und die geplante Einbindung der lokalen Bevölkerung zeigt Lhyfe ihr Bestreben, Projekte zu entwickeln, die einen echten Nutzen für die Gemeinschaft bringen. Mit ihrer Expansion in Europa und der Nutzung des Windpotenzials des Vereinigten Königreichs wird Lhyfe zu einer bedeutenden Kraft im Übergang zu sauberer Energie.