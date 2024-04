Limtronik: Vorreiter der Digitalisierung in der Elektronikfabrik

Die Limtronik GmbH hat eine führende Position in der digitalisierten Elektronikfabrik eingenommen, indem sie frühzeitig und konsequent die digitale Transformation vorangetrieben hat. Dank des Einsatzes der MES-Software der iTAC Software AG wurden bereits in den 90er Jahren erste wichtige Schritte in Richtung Digitalisierung unternommen. Heute sind mehrere Produktionslinien und Maschinen an die weiterentwickelte Lösung angebunden, was Limtronik zu einer Smart Factory macht. Das Unternehmen ist somit optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.



Die Bedeutung der Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfabrik von Limtronik

Das Manufacturing Execution System (MES) der iTAC.MES.Suite wurde vor etwa 30 Jahren in der Elektronikfabrik von Limtronik eingeführt, um die wichtige Anforderung der Rückverfolgbarkeit zu erfüllen. Durch dieses System wurden transparente und nachvollziehbare Prozesse geschaffen, was zu einer hohen Qualität und Fehlerminimierung führte. Die Rückverfolgbarkeit ermöglicht es, den gesamten Produktionsprozess lückenlos zu dokumentieren und so eine effiziente Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Limtronik setzt auf iTAC.MOM.Suite für vernetzte Fertigungsoptimierung

Die Limtronik GmbH hat ihr Manufacturing Execution System (MES) zu der iTAC.MOM.Suite weiterentwickelt, um den Anforderungen einer vernetzten Fabrik gerecht zu werden. Das offene MOM fungiert als ganzheitliches und flexibles Fertigungsmanagementsystem, das die Steuerung, Optimierung und Prognose von Produktionsprozessen ermöglicht. Es vereint bisher getrennte Welten und ist modular sowie skalierbar aufgebaut, um den individuellen Bedürfnissen der Fabrik gerecht zu werden.

Effiziente Digitalisierung von Produktionsprozessen durch iTACs MOM-System

Die iTAC.MOM.Suite von iTAC erfüllt die grundlegenden Anforderungen an Traceability und Produktionsmanagement, geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem sie die Verknüpfung und Digitalisierung von Produktionsprozessen ermöglicht. Dank des Einsatzes von KI- und Low-Code-Methoden entsteht ein flexibles und standardisiertes System, das leicht implementiert werden kann. Darüber hinaus plant Limtronik die Integration von Funktionen zur beschleunigten Bereitstellung von Applikationen und die Nutzung des APS von iTAC-Tochter DUALIS zur Optimierung der Planungsabläufe.

Limtronik: Bereit für die Zukunft dank digitaler Transformation

Limtronik hat die digitale Transformation erfolgreich umgesetzt und ist nun optimal für die Zukunft gerüstet. Die iTAC.MOM.Suite ermöglicht eine effiziente und vorhersagbare Produktion, indem sie moderne IIoT-Technologien nutzt. Durch den Einsatz von KI- und Low-Code-Methoden wird der Digitalisierungsgrad weiter gesteigert. Limtronik ist dadurch äußerst flexibel und kann schnell auf die sich wandelnden Marktbedingungen reagieren. Das Unternehmen steht vor einer vielversprechenden Zukunft.

Limtronik: Pionier der digitalen Transformation in der Elektronikfabrik