Bundesministerium fördert umweltfreundliches Schiff mit LNG-Antrieb

Die Reederei John T. Essberger hat dank der Förderung durch MKS den Bau eines umweltfreundlichen Schiffes ermöglicht. Der erste von insgesamt vier neuen Chemikalientankern, die kürzlich in Dienst gestellt wurden, trägt den Namen „Liselotte Essberger“ und wurde am 6. Dezember 2023 in Hamburg getauft. Die Namensgeberin Liselotte von Rantzau-Essberger spielte eine bedeutende Rolle in der Reederei und stand über drei Jahrzehnte an der Spitze des Unternehmens. Die feierliche Taufe fand am Kreuzfahrtterminal Altona im Hamburger Hafen statt und wurde von Mrs. Greet Verheyden, Logistik Manager von Borealis, durchgeführt.



Bundesregierung fördert Bau des umweltfreundlichen LNG-Schiffes

Die Reederei John T. Essberger hat den Bau des umweltfreundlichen LNG-Schiffes dank einer Förderung in Höhe von insgesamt 1,58 Mio. Euro realisiert. Diese Förderung wurde im Rahmen der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung gewährt, um die Mehrkosten für den LNG-Antrieb des Schiffes auszugleichen. Die Fördermaßnahme wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr koordiniert und von der NOW GmbH umgesetzt.

Umweltfreundlicher Chemikalientanker: Technische Daten und Antrieb der ‚Liselotte Essberger‘

Die „Liselotte Essberger“ ist ein eisgängiger Chemikalientanker, der für den Transport von Chemikalien konzipiert ist. Das Schiff verfügt über 16 Tanks aus hochwertigem Edelstahl, die eine sichere und effiziente Lagerung der Ladung gewährleisten. Mit einer Länge von 116,6 Metern, einer Breite von 18 Metern und einem Tiefgang von 9,2 Metern bietet die „Liselotte Essberger“ ausreichend Platz für eine Vielzahl von Frachten. Angetrieben wird das Schiff von einem leistungsstarken MAN Dual Fuel Motor, der sowohl mit konventionellem Diesel als auch mit umweltfreundlichem Flüssiggas betrieben werden kann. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Treibstoffwahl und trägt zur Reduzierung der Umweltauswirkungen bei. Der Motor erfüllt die strengen Umwelt-Qualitätsstandards Tier III und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Leistung. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 12,5 Knoten ist die „Liselotte Essberger“ ein effizientes und zuverlässiges Schiff für den Chemikalientransport.

Umweltfreundlicher LNG-Antrieb reduziert Schadstoffemissionen auf Chemikalientanker

Der LNG-Antrieb des Chemikalientankers „Liselotte Essberger“ bietet zahlreiche Vorteile für die Umwelt. Durch den Einsatz von LNG als Treibstoff wird der Ausstoß von Schadstoffen deutlich reduziert, was zur Verbesserung der Luftqualität und zum Schutz der Umwelt beiträgt. Während der ersten Reise legte das Schiff den Großteil der Strecke im LNG-Modus zurück, wodurch der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen reduziert wurden. Mit einem Tankvolumen von 350 Kubikmetern kann das Schiff eine Strecke von etwa 4.200 Seemeilen zurücklegen, ohne den Treibstoff nachfüllen zu müssen. Diese hohe Reichweite ermöglicht eine effiziente und umweltfreundliche Schifffahrt.

Umweltfreundlicher Chemikalientanker „Liselotte Essberger“ mit LNG-Antrieb in Betrieb

Die Inbetriebnahme des LNG-betriebenen Chemikalientankers „Liselotte Essberger“ stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Schifffahrt dar. Durch die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr konnte die Reederei John T. Essberger die zusätzlichen Kosten für den LNG-Antrieb decken. Der Einsatz von LNG als Treibstoff bietet erhebliche Umweltvorteile, da der Ausstoß von Schadstoffen signifikant reduziert wird. Mit diesem umweltfreundlichen Schiff setzt die Reederei ein Zeichen für eine nachhaltige Schifffahrt und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.