LOGAR: Die intelligente Lösung für eine effiziente Intralogistik

Das LOGAR-System von HAWE Hydraulik ist eine innovative Lösung, um den steigenden Anforderungen an die interne Logistik gerecht zu werden. Es bietet kürzere Durchlaufzeiten, mehr Flexibilität und einen reibungslosen Produktionsablauf. Als wartungsfreies, elektrohydraulisches Hubsystem für AGV- und AMR-Plattformen überzeugt LOGAR mit hoher Energieeffizienz, einer langen Lebensdauer und einem platzsparenden Design. Mit präzisem Gleichlauf, einfacher Installation und geringem Verschleiß ist LOGAR die optimale Wahl für eine effiziente intralogistische Lösung.



LOGAR: Präziser Gleichlauf und Selbstsynchronisation ohne Programmieraufwand

Das patentierte LOGAR-System bietet eine einzigartige Lösung für präzisen Gleichlauf und Selbstsynchronisation durch die intelligente Reihenschaltung der vier Differenzialzylinder. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen entfällt das zeitaufwendige Programmieren für die Synchronisation. Dank der anschlussfertigen Lieferung ist keine Fachkenntnis in Hydraulik für den Einbau und die Inbetriebnahme erforderlich. Die Bedienung erfolgt einfach per Plug & Play, was eine schnelle und unkomplizierte Nutzung ermöglicht.

LOGAR: Das elektrohydraulische Hubsystem für zuverlässige Lastpositionierung

Die elektrohydraulische Lösung LOGAR von HAWE Hydraulik unterscheidet sich von elektromechanischen Anwendungen durch ihre vertikale Kraftübertragung, die Querkräfte vermeidet und den Verschleiß reduziert. Mit einer Lebensdauer, die dreimal länger ist als die von elektromechanischen Lösungen, bietet LOGAR eine Million wartungsfreie Zyklen. Der integrierte BLDC-Motor sorgt für einen höheren Wirkungsgrad und eine Effizienz von 85 % bis 90 %. Die vorgesteuerten Rückschlagventile gewährleisten die sichere Positionierung von Lasten bis zu 1.500 kg und verhindern ungewolltes Absenken.

Kompakt und flexibel: LOGAR ermöglicht individuelle Anpassung an Plattformen

Das LOGAR-System von HAWE Hydraulik wurde speziell entwickelt, um Platz für zusätzliche Komponenten zu schaffen. Durch das innovative Baukastensystem und das technische Know-how von HAWE kann LOGAR individuell an die Anforderungen von AGV- und AMR-Plattformen angepasst werden. Dabei erfüllt das System sogar einige der wichtigsten Anforderungen, die an diese Plattformen gestellt werden. Besuchen Sie HAWE Hydraulik auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart, um das LOGAR-System genauer kennenzulernen.

LOGAR: Die intelligente Intralogistiklösung für effiziente Produktionsabläufe

LOGAR von HAWE Hydraulik ist eine innovative Lösung für die interne Logistik, die den steigenden Anforderungen gerecht wird. Das wartungsfreie Hubsystem für AGV- und AMR-Plattformen zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer und ein kompaktes Design aus. Dank präzisem Gleichlauf und einfacher Installation ermöglicht es kürzere Durchlaufzeiten und mehr Flexibilität in der Produktion. Besucher der LogiMAT 2025 können sich von den zahlreichen Vorteilen des LOGAR-Systems überzeugen.