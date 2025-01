Arvato Systems präsentiert innovative Logistiklösungen für die digitale Supply Chain auf der LogiMAT 2025

Arvato Systems präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative, cloudbasierte Logistiklösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitalen Prozesse effizient zu gestalten und miteinander zu vernetzen. Die Besucher der Messe haben die Möglichkeit, in Halle 4 am Stand 4F10 mit den Experten von Arvato Systems ins Gespräch zu kommen und sich über die verschiedenen Lösungsansätze zu informieren.



Effiziente Unterstützung im Transformationsprozess: Arvato Systems als SAP Gold Partner

Arvato Systems bietet seinen Kunden ein umfangreiches Unterstützungsangebot bei ihrem Transformationsprozess an. Als langjähriger SAP Gold Partner liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem SAP Cloud ERP und den Angebotspaketen RISE with SAP und GROW with SAP in Kombination mit der SAP Business Technology Platform. Darüber hinaus ist es möglich, SAP-Lösungen von Arvato Systems mit eigenen Produkten zu verknüpfen, um individuelle Logistikprozesse optimal zu gestalten.

Das modulare Baukastensystem platbricks(R) von Arvato Systems bietet eine flexible Lösung zur individuellen Gestaltung von Logistikprozessen. Mit über 500 Features und Funktionen können die Bausteine nach Bedarf kombiniert werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Durch intelligente Verbindungen zwischen den Bausteinen wird ein reibungsloser Datenfluss gewährleistet, was auch eine nahtlose Anbindung externer Partner ermöglicht. Auf der LogiMAT 2025 stehen besonders die Module platbricks(R) Behältermanagement, platbricks(R) Smart Field Service und platbricks(R) Yard Management im Mittelpunkt.

Durch die Kombination von generativer Künstlicher Intelligenz und dem platbricks(R) Warehouse Management System eröffnen sich Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zur Analyse und Optimierung ihrer digitalen Supply Chain. Von der Abfrage und Visualisierung einzelner Kennzahlen bis hin zur Analyse komplexer Prozesse können sie das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen. Zusätzlich präsentiert Arvato Systems auf der LogiMAT 2025 verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten wie platbricks(R) Warehouse Robotics und Optionen für IoT-Anbindungen beim platbricks(R) Behältermanagement.

