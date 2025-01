Innovative Kameralösungen für die Logistik: LUCID auf der LogiMAT 2025

LUCID Vision Labs, Inc., ein renommierter Hersteller von Industriekameras, wird auf der LogiMAT 2025 seine neuesten Kameratechnologien vorstellen. Diese Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement bietet die perfekte Gelegenheit, um die innovativen Kameras von LUCID einem internationalen Publikum zu präsentieren. Vom 11. bis 13. März 2025 haben Besucher die Möglichkeit, sich in Stuttgart über die herausragenden Eigenschaften und Vorteile dieser Kameras zu informieren.



Präzise 3D-Tiefenbilder für anspruchsvolle Industrieumgebungen – Helios2 Kameraserie von LUCID

Die Helios2 3D Time-of-Flight-Kameraserie von LUCID wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt. Diese Kameras sind äußerst vielseitig einsetzbar und überzeugen in verschiedenen Anwendungen wie Robotik, 3D-Inspektion und Logistik. Sie ermöglichen fortschrittliches Materialhandling, Pick-and-Place-Anwendungen, Sortierung, Palettierung/Depalettierung und Volumenschätzung. Dank des Sony IMX556PLR Time-of-Flight (ToF)-Sensors und des robusten IP67 „Factory Tough“-Designs liefern die Helios2-Kameras hochpräzise 3D-Tiefenbilder mit einer Genauigkeit im Submillimeterbereich, selbst unter schwierigen Lagerbedingungen.

Die Helios2-Serie von LUCID Vision Labs umfasst verschiedene Modelle, die den unterschiedlichen Anforderungen in der industriellen Bildverarbeitung gerecht werden. Die Helios2 Wide bietet ein breites Sichtfeld von 108° x 78° und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein großer Überblick benötigt wird. Die Helios2 Narrow hingegen bietet ein fokussiertes Sichtfeld von 31° x 24° und ermöglicht präzise Inspektionen in engen Räumen. Mit zusätzlichen Modi für einen hohen Dynamikumfang und einen Hochgeschwindigkeitsmodus bietet die Helios2+ noch mehr Flexibilität. Die Helios2 Ray ist speziell für den Außeneinsatz optimiert und liefert zuverlässige Echtzeit-3D-Punktwolken auch bei voller Sonneneinstrahlung dank ihrer 940 nm VCSEL-Laserdioden.

LUCID Vision Labs präsentiert die kosteneffiziente Triton-Smart-Kamera auf der LogiMAT 2025

Die Triton-Smart-Kamera von LUCID ist eine bahnbrechende Neuheit, die auf der LogiMAT 2025 vorgestellt wird. Mit dem intelligenten Sony IMX501-Vision-Sensor und integrierter KI-Verarbeitung ermöglicht sie eine hochwertige 12,3 MP-Bildgebung und On-Sensor-KI-Inferenz. Diese kosteneffiziente Lösung reduziert den Datenbandbreitenbedarf, minimiert Latenzen und entlastet Host-PCs. Die Triton-Smart-Kamera ist ideal für Objekterkennung, Automatisierung und andere fortschrittliche Vision-Aufgaben geeignet. Sie verbessert die Systemeffizienz in verschiedenen Branchen und ist ein absolutes Must-Have für jeden, der nach innovativen Lösungen sucht.

Entdecken Sie die neuesten Kameratechnologien von LUCID auf der LogiMAT 2025!

Auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart haben interessierte Besucher die einzigartige Möglichkeit, die neuesten Kameratechnologien von LUCID Vision Labs zu erkunden. Vom 11. bis 13. März können sich Besucher in Halle 2, Stand 2B17 über die beeindruckende Effizienzsteigerung in der Logistik und Materialhandhabung informieren. Erfahren Sie aus erster Hand, wie LUCID Vision Labs mit seinen innovativen Kameralösungen die Zukunft der Logistik gestaltet und sichern Sie sich einen Wissensvorsprung in diesem Bereich.

Innovatives Kameratechnologie von LUCID Vision Labs optimiert die Logistik

Die fortschrittlichen Kameratechnologien von LUCID Vision Labs revolutionieren die Logistikbranche. Die Helios2 3D Time-of-Flight-Kameraserie setzt neue Maßstäbe in der präzisen 3D-Bildgebung, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Mit ihrer robusten Bauweise und dem hochmodernen Sony IMX556PLR Time-of-Flight-Sensor liefern diese Kameras submillimetergenaue Tiefenbilder für anspruchsvolle Anwendungen wie Materialhandling, Pick-and-Place und Volumenschätzung. Die Triton-Smart-Kamera mit KI-Verarbeitung optimiert die Systemeffizienz in verschiedenen Branchen und ermöglicht eine kosteneffiziente Objekterkennung und Automatisierung. Besuchen Sie LUCID auf der LogiMAT 2025, um die Zukunft der Logistik mit diesen innovativen Kameralösungen zu erleben.