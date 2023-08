Lynx OMFV: Fortschrittliche Lösung für US-Streitkräfte

Zukunftsweisende Entscheidung: Die U.S. Army beauftragt American Rheinmetall Vehicles und das Industrieteam „Team Lynx“ mit den Phasen 3 und 4 des XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle (XM30 MICV) Programms. Der Vertragswert übersteigt 700 Millionen US-Dollar (ca. 650 Millionen Euro), was die strategische Wichtigkeit dieses Schrittes für die Modernisierung der US-Streitkräfte betont.



XM30-Programm: Von Planung bis Prototypenbau in Phasen 3 und 4

Das Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) Programm ist in fünf aufeinanderfolgende Phasen unterteilt. Phase 3 widmet sich der umfassenden Detailplanung, während in Phase 4 der Prototyp konstruiert und einer ausführlichen Erprobung unterzogen wird. Die U.S. Army hat American Rheinmetall Vehicles und Team Lynx mit der Durchführung dieser entscheidenden Phasen beauftragt. Parallel dazu werden die übrigen Mitbewerber ihre Entwürfe vervollständigen und Prototypen entwickeln, welche später von der U.S. Army auf Herz und Nieren geprüft werden.

Grenzenlose Mobilität: Lynx OMFV definiert Infanteriekampffahrzeuge neu

Das XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle (XM30 MICV) ist ein zukunftsweisendes Fahrzeug, das Spitzenstandards in Sachen Schutz, Feuerkraft und Mobilität setzt. Als Vertreter der nächsten Generation von Kampffahrzeugen ist es darauf spezialisiert, sowohl in eigenständigen Missionen als auch in Kooperation mit anderen Einheiten in hochdynamischen und anspruchsvollen Gefechtsszenarien erfolgreich zu agieren.

Anpassungsfähigkeit durch Modularität: Zukunftssicherheit im Fokus

Der modulare Aufbau und die offene Systemarchitektur des Lynx OMFV stellen besondere Eigenschaften dar. Dies gestattet es der U.S. Army, das Fahrzeug gezielt auf bestimmte Missionen oder Bedrohungen abzustimmen und rasch auf kommende Herausforderungen zu reagieren. Diese Flexibilität resultiert in einer Reduzierung von Ausbildungs- und Logistikkosten und einer signifikanten Steigerung der Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs.

Architektur der Zukunft: GCIA für Ground Combat Systems

Ein herausragendes Merkmal der Lynx OMFV ist die Einbindung der Ground Combat Systems‘ Common Infrastructure Architecture (GCIA). Diese fortschrittliche Architektur vereint elektrische, softwaretechnische und strukturelle Elemente zu einem außergewöhnlichen modularen Konzept. Dabei werden nicht nur ökonomische Vorteile durch Kostenreduktion in Produktion und Lebenszyklus erzielt, sondern auch die nahtlose Integration künftiger Technologien mittels des offenen Systemansatzes ermöglicht.

Die Zukunft im Blick: Neue Wege und Möglichkeiten

Matthew Warnick, Managing Director bei American Rheinmetall Vehicles, unterstreicht die Synergie führender Wehrtechnikunternehmen im Team Lynx, das einen wegweisenden und modernen Schützenpanzer entwickeln wird. Die kombinierte Fachexpertise der beteiligten Unternehmen und die bahnbrechende Konzeption des Lynx OMFV lassen positive Perspektiven für die Zukunft der U.S. Army erkennen.

Zukunftsfähig: Gestärkt für kommende Herausforderungen aufgestellt

Die Zuweisung der Phasen 3 und 4 des XM30 MICV Programms an American Rheinmetall Vehicles und Team Lynx markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung moderner Infanteriekampffahrzeuge. Das Lynx OMFV beeindruckt durch umfassenden Schutz, außergewöhnliche Wendigkeit und eine vielseitige Systemarchitektur, die kommende Anforderungen bestmöglich erfüllen kann. Die Zusammenarbeit dieser führenden Unternehmen verspricht eine richtungsweisende Lösung für die anspruchsvollen Bedürfnisse des heutigen Gefechtsfelds.