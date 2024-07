M&L AG erhält TOP CONSULTANT-Siegel 2024 und TOP 100-Siegel für Innovationskraft

Die M&L AG, ein strategisches Beratungsunternehmen aus Frankfurt am Main, wurde im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2024 ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die Expertise der M&L AG in der Analyse von Unternehmensdaten und Märkten, durch die sie ihren Kunden einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bietet. Zusätzlich erhielt das Unternehmen das TOP 100-Siegel für seine Innovationskraft, was die hohe Qualität seiner Beratungs- und Innovationsleistungen bestätigt.



M&L AG erhält den 2. Platz im TOP CONSULTANT-Wettbewerb

Die M&L AG hat im wissenschaftlichen Auswahlverfahren des TOP CONSULTANT-Wettbewerbs dank ihrer umfangreichen Fachkenntnisse im Mittelstandsbereich den 2. Platz in der Größenklasse B erreicht. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar von Bundespräsident a. D. Christian Wulff überreicht. Bereits zum 14. Mal erhält die M&L AG diese renommierte Auszeichnung, die von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia verliehen wurde.

Ranga Yogeshwar, der bekannte Wissenschaftsjournalist, würdigte die M&L AG für ihre herausragende Leistung und gratulierte ihnen zur Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Diese Anerkennung wurde beim renommierten Deutschen Mittelstands-Summit verliehen. Besonders beeindruckend war die Innovationskraft der M&L AG, die sie bereits zum vierten Mal zu den Top-Innovatoren macht. Die M&L AG hat sich als führendes Unternehmen in der Branche etabliert und wird weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden entwickeln.

Die M&L AG legt großen Wert auf Spitzenleistung und Innovationskraft. Der Erfolg des Unternehmens hängt maßgeblich von den herausragenden Beratungs- und Innovationsleistungen der Mitarbeiter ab. Um im komplexen Marktumfeld bestehen zu können, sind kontinuierliche Innovationen und die Zufriedenheit der Kunden unverzichtbar. Aus diesem Grund ist es für die M&L AG von großer Bedeutung, sowohl als TOP-CONSULTANT als auch als TOP-100-INNOVATOR ausgezeichnet zu werden.

Die M&L AG ist ein auf Unternehmensdaten- und Marktanalyse spezialisiertes Unternehmen, das seinen Kunden klare Wettbewerbsvorteile bietet. Seit mehr als 30 Jahren optimiert das Beraterteam durch Datenanalysen die Bereiche Vertrieb, Einkauf, Marketing und Unternehmenssteuerung. Die Expertise der M&L AG liegt in der umfassenden Sammlung, Vernetzung und Auswertung großer Datenmengen. Vorstand Matthias Mauer betont die essentielle Rolle valider Daten für Unternehmen jeder Branche, um Vertriebs- und Marketingstrategien erfolgreich zu planen und umzusetzen.

Das TOP CONSULTANT-Siegel wird an Berater verliehen, die für ihre kundengerechte und mittelstandsorientierte Leistung exzellente Bewertungen von ihren Kunden erhalten haben. Der Wettbewerb besteht hauptsächlich aus Management-, IT- und Personalberatern und wird von Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach geleitet. Mentor des Wettbewerbs ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Nur die besten Berater haben die Chance, das begehrte Siegel zu erhalten.

Seit 1993 werden mittelständischen Unternehmen, die herausragende Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge aufweisen, das TOP 100-Siegel verliehen. Der Wettbewerb wird von Prof. Dr. Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien, wissenschaftlich geleitet. Als Mentor des Wettbewerbs fungiert der renommierte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

Die M&L AG hat ihre Fachkompetenz und Innovationskraft erneut unter Beweis gestellt, indem sie sowohl das TOP-CONSULTANT- als auch das TOP-100-INNOVATOR-Siegel erhalten hat. Durch ihre Expertise in der Datenanalyse bietet das Unternehmen seinen Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Auszeichnungen sind eine verdiente Anerkennung für die Leistungen der M&L AG und belegen, dass das Unternehmen fest auf Spitzenleistung und Innovation ausgerichtet ist.