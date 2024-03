Leistungsstarke Smart Camera für Edge-AI: Vision Cam XM2

Die Vision Cam XM2 von IMAGO Technologies ist eine beeindruckende Smart Camera, die durch ihre leistungsstarke und kompakte Bauweise besticht. Mit dem NVIDIA Jetson Orin(TM) Modul als Basis bietet sie eine revolutionäre Lösung für die industrielle Bildverarbeitung. Ihre unvergleichliche Leistung und Flexibilität machen sie optimal für Edge-AI-Anwendungen und andere Aufgaben, die Multicore-ARM- und GPU-Rechenleistung erfordern. Die Vision Cam XM2 setzt neue Maßstäbe in der Bildverarbeitung und ist eine innovative Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.



Effiziente und kostengünstige Lösung dank integriertem NVIDIA Jetson Orin-Modul

Die Vision Cam XM2 von IMAGO Technologies besticht durch ihre Integration des NVIDIA Jetson Orin-Moduls direkt in die Kamera. Dadurch werden komplexe Berechnungen ohne zusätzliche Hardware ermöglicht, was zu einer effizienteren und kostengünstigeren Lösung führt. Besonders in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot ist diese platzsparende KI-Kamera optimal geeignet und kann problemlos in bestehende Systeme integriert werden.

Die Vision Cam XM2 von IMAGO Technologies verfügt über einen hochauflösenden Sensor, der eine beeindruckende Verarbeitung von bis zu 5 Megapixeln pro Bild und 165 Bildern pro Sekunde bei voller Auflösung ermöglicht. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, die Hochgeschwindigkeitsprüfungen und -verarbeitungen mit hoher Präzision und Schnelligkeit erfordern. Selbst bei VGA-Auflösung können erstaunliche 1.400 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden. Darüber hinaus kann die Kamera auch als Zeilenkamera eingesetzt werden, was ihre Vielseitigkeit und Einsatzmöglichkeiten weiter unterstreicht.

Die Vision Cam XM2 von IMAGO Technologies ist ein äußerst flexibles und programmierbares Werkzeug für die Bildverarbeitung. Mit ihrer Unterstützung für KI-basierte Anwendungen, komplexe Mustererkennungsverfahren und die Kombination zahlreicher Operatoren bietet sie eine breite Palette von Möglichkeiten. Dadurch ist die Kamera ideal für die Entwicklung innovativer Anwendungen im Bereich Automatisierung und Qualitätssicherung geeignet.

Die Vision Cam XM2 von IMAGO Technologies zeichnet sich durch ihre langfristige Verfügbarkeit und maschinenbaukonforme Integration aus. Im Gegensatz zu Rechnern mit kurzlebigen GPUs bietet sie eine zukunftsorientierte Alternative für die industrielle Bildverarbeitung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor, der aus 6x ARM Cortex A78 CPUs, 1024 GPU-Kernen und 32 Tensor-Kernen besteht, bietet die Kamera eine enorme Rechenleistung. Selbst komplexe KI-Algorithmen können in Echtzeit bewältigt werden, was die Vision Cam XM2 zur idealen Wahl für Automatisierung und Qualitätssicherung macht.

Erleben Sie die beeindruckenden Funktionen der Vision Cam XM2 live und lassen Sie sich von IMAGO Technologies auf der Embedded World überzeugen. Die Smart Camera basiert auf dem NVIDIA Jetson Orin Modul und bietet eine leistungsstarke und kompakte Lösung für Edge-AI-Anwendungen. Mit ihrer hochauflösenden Bildverarbeitung, Flexibilität und langfristigen Verfügbarkeit ist sie ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot und ermöglicht komplexe Berechnungen ohne zusätzliche Hardware.

Die Vision Cam XM2 von IMAGO Technologies ist eine Smart Camera der Spitzenklasse, die auf dem leistungsstarken NVIDIA Jetson Orin(TM) Modul basiert. Dank ihrer beeindruckenden Leistung und Flexibilität ist sie ideal für Edge-AI-Anwendungen und andere rechenintensive Aufgaben geeignet. Die Integration des NVIDIA Jetson Orin-Moduls direkt in die Kamera ermöglicht komplexe Berechnungen ohne zusätzliche Hardware, was zu einer effizienteren und kostengünstigeren Lösung führt. Mit dieser Kamera erhalten Sie eine hochwertige Bildverarbeitungslösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Die Vision Cam XM2 ist eine leistungsstarke und kompakte Smart Camera, die speziell für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurde. Durch ihre einfache Integration in bestehende Systeme eignet sie sich perfekt für verschiedene Anwendungen. Die Kamera bietet eine hochauflösende Bildverarbeitung, Flexibilität und Programmierbarkeit, was sie zu einer vielseitigen Lösung für die industrielle Bildverarbeitung macht. Dank ihrer langfristigen Verfügbarkeit und maschinenbaukonformen Integration stellt die Vision Cam XM2 eine zukunftsorientierte Alternative dar, die den Anforderungen der Industrie gerecht wird.