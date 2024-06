Olaf Manthey: Eine Legende des deutschen Motorsports

Olaf Manthey hat sich in den letzten 25 Jahren als eine der größten Legenden des deutschen Motorsports einen Namen gemacht. Mit seinem renommierten Team Manthey Racing konnte er das 24h-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2018 und 2021 für sich entscheiden. Dadurch gilt das Team als das erfolgreichste auf dieser herausfordernden Rennstrecke. Doch Manthey ist nicht nur ein leidenschaftlicher Motorsportler, sondern auch ein visionärer Unternehmer.



20 Jahre Zusammenarbeit: Olaf Manthey und KW automotive

Seit 2004 besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen Olaf Manthey und KW automotive, die sich zu einer langjährigen Partnerschaft entwickelt hat. Der Ursprung dieser Zusammenarbeit liegt in der Entwicklung eines Straßenfahrwerks für den Manthey Motors Porsche 911 Turbo (996). Auf dem YouTube-Kanal von KW automotive kann man eine fast 25-minütige Dokumentation über Olaf Manthey finden, in der er persönlich über sein Motorsportleben spricht und Weggefährten Einblicke in seine beeindruckende Karriere geben.

Olaf Manthey, ein erfahrener Motorsportexperte, gründete 1996 das renommierte Team Manthey Racing. Dank seines scharfen analytischen Verstands und technischen Know-hows hat sich das Team im Tourenwagen- und Langstreckensport etabliert. Auf der berühmten Nürburgring Nordschleife, der Heimstrecke des Teams, hat Manthey Racing beeindruckende 50 Gesamtsiege in der VLN gefeiert. Beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist kein Team erfolgreicher als Manthey Racing, das mit dem ikonischen gelb-grünen Grello-Porsche bekannt geworden ist.

Im Jahr 2013 entschied sich Manthey Racing zur Fusion mit Raeder Motorsport, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Die Brüder Martin und Nicolas Raeder wurden als ideale Nachfolger gefunden. Zudem beteiligte sich die renommierte Porsche AG mit 51 Prozent an dem erfolgreichen Unternehmen. Heute beschäftigt Manthey Racing über 300 engagierte Mitarbeiter, die gemeinsam an der Weiterentwicklung des Teams arbeiten.

Die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Manthey Racing setzt sich fort und sorgt für wegweisende Innovationen im Motorsport. Olaf Manthey hat nicht nur als herausragender Rennfahrer, sondern auch als visionärer Unternehmer seine Spuren hinterlassen. Dank seines scharfen analytischen Verstands und umfangreichem technischem Fachwissen hat er Manthey Racing zu einem der führenden Rennteams weltweit gemacht. Die langjährige Partnerschaft mit KW automotive und die Fusion mit Raeder Motorsport unterstreichen die solide Zukunft von Manthey Racing. Mit einem engagierten Team von über 300 Mitarbeitern ist das Team bereit, weitere Erfolge auf den Rennstrecken dieser Welt zu feiern.

Manthey Racing: Eine legendäre Erfolgsgeschichte im deutschen Motorsport