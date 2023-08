EMO 2023: Marposs präsentiert wegweisende Fertigungslösungen

Auf der EMO 2023 setzt Marposs neue Maßstäbe in der Fertigungsmesstechnik und Produktionsüberwachung. Die innovativen Lösungen markieren einen Wendepunkt für die Industrie. Marposs demonstriert wegweisende Ansätze, die die Fertigungslandschaft revolutionieren und einen Paradigmenwechsel einläuten. Die präsentierten Lösungen ermöglichen eine präzisere Kontrolle der Fertigungsprozesse und stellen sicher, dass Qualität und Effizienz auf höchstem Niveau gehalten werden.



Innovation für Fertigungslandschaft: Marposs präsentiert Smart Factory-Lösungen

Die bevorstehende Industrie-Revolution wird durch wegweisende Innovationen von Marposs auf der EMO 2023 verdeutlicht. Als Pionier im Bereich Fertigungs- und Messtechnik präsentiert das Unternehmen umfassende, ganzheitliche Lösungen. Diese adressieren nicht nur die Präzisionsanforderungen einzelner Werkstücke, sondern umfassen auch die Maschine selbst sowie die gesamte Fertigung. In einer Zeit, in der Präzision und Effizienz an oberster Stelle stehen, übernimmt Marposs mit seinen fortschrittlichen Mess- und Überwachungssystemen eine Schlüsselrolle für gesteigerte Produktivität, Qualität und Kosteneffizienz.

Start mit Präzision: Werkstücke von Beginn an optimieren

Marposs revolutioniert die Fertigungspräzision von Grund auf. Ihre wegweisenden Lösungen beginnen bereits vor Produktionsbeginn mit dem hochmodernen visuellen Werkzeugmessgerät VTS SF-45 Compact. Dieses Gerät ermöglicht eine bisher unerreichte Flexibilität, perfekt für eine breite Palette von Werkzeuggrößen und Maschinentypen. Die Nutzung reicht von Werkzeugeinstellung über Teilemessung bis hin zur Prozesskontrolle. Zusätzlich optimiert das Marposs Ultra Probing System den Fertigungsprozess mithilfe der Ultrabreitband-Technologie.

Die Implementierung einer intelligenten, vollautomatischen Überwachung spielt in diesem Kontext eine entscheidende Rolle. Dank hochentwickelter Überwachungs- und Erkennungssysteme werden Abweichungen in Echtzeit erkannt und der Produktionsprozess kontinuierlich angepasst. Durch diese ausgeklügelte Überwachung werden nicht nur unerwünschte Unterbrechungen und Kollisionen minimiert, sondern auch die Bearbeitung optimiert, was die Gesamteffizienz steigert. Dies hat wiederum eine gesteigerte Produktivität zur Folge und entlastet gleichzeitig das Personal. Dieser Ansatz gewährleistet über diverse Linien und längere Zeiträume hinweg eine konstante Bearbeitungsqualität und reduziert signifikant Ausschuss.

Maschinenpflege für Langlebigkeit: Präventive Maßnahmen im Fokus

Marposs legt großen Wert auf die Maschinenintegrität durch effektive Lösungen zur Zustandsüberwachung. Neben der Prävention von Schäden und der Verlängerung der Maschinenlebensdauer ermöglichen die Systeme von Marposs auch die Erkennung von Planungsabweichungen. Regelmäßige Inspektionen gewährleisten die hohe Präzision und Qualität der Bewegungsabläufe der Maschinen, was essentiell für eine reibungslose Produktion ist.

Die Monitoring- und Messsysteme übertreffen die reine Maschinenüberwachung. Sie erfassen den Zustand der Maschine und bieten frühzeitige Hinweise auf erforderliche Reparaturen, was die Beschaffung von Ersatzteilen erleichtert. Zusätzlich zur Spindel- und Achsüberwachung sind auch andere Komponenten überwachbar.

Produktionsfehler aufgrund unzureichender Maschinenzustände und Schäden durch Komponentenausfälle beeinträchtigen die Qualität und Effizienz. Gezielte Wartung reduziert die Produktionskosten. Bei Schäden reagiert das System blitzschnell, stoppt die Maschine sofort und minimiert so nachfolgende Schäden sowie Ausfallzeiten.

Die Zukunft der Produktion: Smart Factory 4.0

Durch Marposs‘ Analytik-Plattform wird die Vision der Smart Factory realisiert. Die Plattform sammelt Echtzeitdaten zu Betriebsparametern, um die Produktion kontinuierlich zu optimieren. Mithilfe der Factory 4.0-Tools werden Benchmarks gesetzt und Potenziale zur Verbesserung identifiziert – sei es bei NC-Bearbeitungsprogrammen, Werkzeugeinstellungen oder Stromverbrauch. Die Analyse auf operativer Ebene hilft, Faktoren zu identifizieren, die die Produktivität mindern.

Auf der EMO 2023 stellt Marposs mit Stolz die brandneue Iteration ihrer Smart Factory-Software C-THRU 4.0 vor. Diese Suite, die online zugänglich ist und eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, besteht aus fünf Modulen. Jedes Modul konzentriert sich auf spezifische Betriebsaspekte. Dieser Schritt betont die Entschlossenheit von Marposs, eine vernetzte, effiziente und zukunftsfähige Fertigungslandschaft zu schaffen.

Innovative Wege zur Gestaltung der Fertigungszukunft

Marposs setzt mit den auf der EMO 2023 präsentierten Innovationen in der Fertigungsindustrie neue Maßstäbe. Vom Beginn der präzisen Werkzeugbearbeitung bis hin zur umfassenden Produktionsanalyse bietet Marposs durchgängige Lösungen. Die Steigerung der Produktivität, die Sicherung der Qualität und die Optimierung der Kosten sind dabei zentrale Ziele. Dieser Schritt legt den Grundstein für eine wegweisende Zukunft und positioniert Marposs als Vorreiter auf dem Weg zur Smart Factory 4.0.