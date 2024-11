Materialise ermöglicht individuelle Anpassung von 3D-Druckvorgängen

Materialise ermöglicht es Anwendern mit seinen Softwareerweiterungen, ihre 3D-Druckvorgänge individuell anzupassen und maßgeschneiderte Workflows in der Magics-Software zu erstellen. Dadurch können sie ihr geistiges Eigentum schützen und hochperformante Geometrien drucken. Zusätzlich engagiert sich Materialise für Nachhaltigkeit und arbeitet mit HP zusammen, um die CO2-Emissionen durch den Einsatz von kohlenstoffreduziertem PA 12 zu reduzieren.



3D-Druck wird zum unverzichtbaren Werkzeug für industrielle Anwendungen

Der 3D-Druck hat sich von einer innovativen Technologie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Industrie entwickelt. Materialise ermöglicht mit seinen neuesten Updates den Anwendern, die Technologie an ihre individuellen Fertigungsanforderungen anzupassen. Durch die Bereitstellung von Werkzeugen und Flexibilität unterstützt das Unternehmen Hersteller dabei, präzise und wirkungsvolle Ergebnisse in ihren Produktionsabläufen zu erzielen. Mit einem „Power to the People“-Ansatz stellt Materialise sicher, dass die Anwender die volle Kontrolle über ihre 3D-Druckvorgänge haben.

Materialise öffnet SDK für benutzerdefinierte Workflows im 3D-Druck

Materialise eröffnet mit der Freigabe des Software Development Kits (SDK) für Magics neue Möglichkeiten zur Optimierung des 3D-Druckprozesses. Hersteller können nun benutzerdefinierte Workflows erstellen und die Effizienz durch die Verwendung von Python- und C++-Skripten steigern. Dadurch können sie Qualität und Druckzeit optimieren und spezifische Fertigungsanforderungen erfüllen. Materialise bietet zudem Fachwissen und Unterstützung für Unternehmen, um Anpassungen und Verbesserungen zu identifizieren und einen nahtlosen Übergang zur Produktion zu gewährleisten.

Materialise führt Funktion zur optimalen Bauteilausrichtung ein

Die korrekte Ausrichtung von Bauteilen ist ein wesentlicher Schritt bei der Vorbereitung einer Plattform für das Metalllaser-Pulverbettschmelzen. Materialise hat nun die Funktion Orientierungsvergleich in e-Stage for Metal+ eingeführt, um Anwendern bei diesem kritischen Schritt zu unterstützen. Diese Funktion ermöglicht es den Anwendern, verschiedene Ausrichtungsoptionen schnell zu bewerten und zu vergleichen, um eine optimale Ausrichtung zu erzielen. Erfahrenere Benutzer können ihre Optionen prüfen und auf der Grundlage von Kosten und Qualität optimieren.

Materialise und nTop ermöglichen direkte Übertragung komplexer Geometrien an Magics

Materialise hat eine Kooperation mit nTop bekannt gegeben, um hochleistungsfähige Geometrien für den 3D-Druck zu entwickeln. Durch die Erweiterung dieser Fähigkeit auf führende 3D-Drucker-Hersteller wie Additive Industries, Renishaw und Stratasys können Anwender nun komplexe Geometrien direkt in die Magics-Software übertragen, ohne aufwändige Übersetzungsprozesse durchführen zu müssen. Dadurch wird der 3D-Druckprozess effizienter und schneller, was die Produktionszeiten verkürzt und die Qualität der gedruckten Komponenten verbessert.

Materialise setzt auf Nachhaltigkeit und reduziert CO2-Emissionen signifikant

Materialise hat große Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit gemacht. Durch die Umstellung auf erneuerbare Energien für Produktionsstandorte und Büros spart das Unternehmen jährlich über 4.000 Tonnen CO2 ein. Darüber hinaus reduzieren die Software-Innovationen von Materialise die Ausschussrate, den Materialverbrauch und steigern die Effizienz der 3D-Druckverfahren. Das Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2029 um 55 % zu senken. In Zusammenarbeit mit HP arbeitet Materialise auch daran, die Auswirkungen von Materialien wie PA 12 zu verringern und den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren.

Materialise schließt langfristige Partnerschaft mit führendem 3D-Druckhersteller BLT

Materialise und BLT haben eine langfristige Vereinbarung getroffen, um ihre Stärken zu bündeln und eine umfassende Lösung für die additive Fertigung anzubieten. Materialises Softwarelösungen werden mit den fortschrittlichen 3D-Drucksystemen von BLT integriert, um den Kunden eine optimierte und effiziente Produktion zu ermöglichen. Die Partnerschaft beinhaltet auch die gemeinsame Erforschung neuer Drucktechnologien, um den Fortschritt in der Branche voranzutreiben. Durch diese Zusammenarbeit können sowohl Materialise als auch BLT branchenspezifische Lösungen entwickeln und die Möglichkeiten des 3D-Drucks weiter verbessern.

Materialise ermöglicht individuelle Anpassungen und optimale Bauteilausrichtung im 3D-Druck

