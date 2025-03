Maxell und Micro-Sensys revolutionieren medizinische Desinfektion und Prozessüberwachung

Die Partnerschaft zwischen Maxell und Micro-Sensys bringt eine innovative Festkörperbatterie in den Einsatz, um einen hochmodernen medizinischen Sensor anzutreiben. Dieser Sensor ermöglicht eine präzise und zuverlässige Überwachung von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen in der medizinischen Industrie, was die Sicherheit und Effektivität dieser Prozesse verbessert.



Maxell und Micro-Sensys revolutionieren den Einsatz von Festkörperbatterien

Die Partnerschaft zwischen Maxell und Micro-Sensys stellt einen bedeutenden Durchbruch für den Einsatz von Festkörperbatterien im europäischen Industriesektor dar, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen wie der Medizin und industriellen Prozessen. Die Festkörperbatterie PSB401010H von Maxell bietet außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit, was sie zur idealen Energiequelle für die drahtlose Sensorüberwachungslösung von Micro-Sensys macht. Diese Lösung ermöglicht die Echtzeit-Datenaufzeichnung von Desinfektionsparametern, was die Sicherheit und Effektivität von Reinigungsprozessen für medizinische Instrumente verbessert.

Maxell Festkörperbatterie ermöglicht medizinische Reinigung bei extremen Temperaturen

Die Festkörperbatterie PSB401010H von Maxell ist speziell für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen konzipiert und eignet sich daher ideal für medizinische Reinigungsprozesse. Mit einer Betriebstemperatur von bis zu 125 °C und einem kompakten Design liefert die Batterie zuverlässige Energie bei minimalem Wartungsaufwand.

Die hochmoderne Festkörperbatterie ermöglicht es den neuen Datenloggern der TELID(R) eco-Serie von Micro-Sensys, kontinuierlich und äußerst zuverlässig Temperatur, Druck und andere Desinfektionsparameter aufzuzeichnen. Dadurch können Krankenhäuser, Labors und medizinische Einrichtungen sicherstellen, dass sie strenge Reinigungsstandards einhalten, was wiederum die Patientensicherheit gewährleistet und die Einhaltung von Vorschriften verbessert.

Maxell und Micro-Sensys revolutionieren Prozessüberwachung mit Festkörperbatterien

Maxells Partnerschaft mit Micro-Sensys zeigt das Engagement des Unternehmens, Energiespeicherlösungen für kritische Anwendungen weiterzuentwickeln. Die Festkörperbatterie von Maxell ermöglicht es medizinischen Sensoren, auch in extremen Umgebungen zuverlässig mit Strom versorgt zu werden. Dadurch wird eine sichere und effiziente Überwachung von Prozessen im Gesundheitswesen gewährleistet.

Die Festkörperbatterie-Technologie von Maxell revolutioniert Branchen, in denen hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind. Die Partnerschaft mit Micro-Sensys, um diese innovative Technologie in die medizinische Desinfektionsüberwachung einzubringen, markiert einen bedeutenden Fortschritt für sicherere und effizientere Prozesse im Gesundheitswesen.

Maxell Festkörperbatterie revolutioniert medizinische und industrielle Prozesse

Die Festkörperbatterie von Maxell erfüllt die hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit in medizinischen und industriellen Prozessen, insbesondere in extremen Umgebungen. Mit einer Betriebstemperatur von bis zu 125 °C übertrifft sie die Erwartungen von Micro-Sensys und gewährleistet eine sichere Funktion. Dank ihrer keramischen Struktur und des festen Elektrolyts ist sie frei von Leckagen, Schwellungen oder Zersetzungen und somit eine ideale und sichere Wahl für medizinische Anwendungen. Die Integration dieser Batterie in die Datenlogger von Micro-Sensys bietet medizinischen Fachkräften eine wartungsfreie und leistungsstarke Lösung für präzise und sichere Desinfektionsüberwachung.

Die Kooperation zwischen Maxell und Micro-Sensys markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Einführung von Festkörperbatterien in Europa. Die leistungsstarke Festkörperbatterie von Maxell hat das Potenzial, die Energiespeicherindustrie zu revolutionieren und neue innovative Anwendungen zu ermöglichen.

Micro-Sensys ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen RFID- und drahtlosen Sensorlösungen, die speziell für medizinische, industrielle und wissenschaftliche Anwendungen entwickelt wurden. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Präzision und Langlebigkeit, um die Datenüberwachungstechnologie kontinuierlich zu verbessern und innovative Lösungen anzubieten.