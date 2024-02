Effizientes und vielseitiges Gerät für die Rührlaborarbeit

Der Mehrstellen-Magnetrührer MIX 15 eco von 2mag ist ein hochwertiges Gerät, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen regelmäßig mehrere Lösungen gerührt werden müssen. Mit seiner beeindruckenden Kapazität, bis zu 15 Gefäße gleichzeitig zu mischen, ist der MIX 15 eco besonders in den Bereichen Chemie, Medizin, Pharmazie, Mikrobiologie und Biotechnologie gefragt. Dank seiner Vielseitigkeit und Praktikabilität ist dieser Magnetrührer ein unverzichtbares Werkzeug für Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung.



Zuverlässiges und gleichmäßiges Mischen mit dem MIX 15 eco

Der MIX 15 eco von 2mag ist ein leistungsstarker Mehrstellen-Magnetrührer, der durch sein robustes Edelstahlgehäuse beeindruckt. Dieses sorgt für eine zuverlässige und gleichmäßige Durchmischung der Lösungen, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung macht.

Ein herausragendes Merkmal des MIX 15 eco ist sein verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb. Dieser arbeitet synchron und ermöglicht ein reibungsloses Rühren, selbst bei niedrigen Drehzahlen. Dank der SoftStart-Funktion wird der Rührstab zuverlässig und sicher gestartet, zentriert und beschleunigt. Der MIX 15 eco merkt sich den zuletzt verwendeten Modus und startet beim nächsten Einschalten automatisch in diesem Modus.

Mit dem MIX 15 eco können Sie die Rührgeschwindigkeit präzise von 120 bis 1200 min-1 einstellen. Dank der digitalen Anzeige haben Sie eine genaue Kontrolle über die Drehzahl und können so die gewünschte Konsistenz und Durchmischung Ihrer Lösungen spielend leicht erreichen. Egal ob Sie eine langsame oder schnelle Rührgeschwindigkeit benötigen, der MIX 15 eco passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an.

Der Mehrstellen-Magnetrührer MIX 15 eco von 2mag überzeugt durch seine hohe Rührleistung von 10 W. Mit dieser Leistung ist er in der Lage, mehrere Lösungen gleichzeitig zuverlässig und gleichmäßig zu mischen. Zudem ist der MIX 15 eco äußerst widerstandsfähig und kann in einem Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C eingesetzt werden. Dank der Schutzklasse IP65 ist das Gerät auch vor Staub und Spritzwasser geschützt, was seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit weiter unterstreicht.

Der MIX 15 eco von 2mag ist ein beeindruckender Mehrstellen-Magnetrührer, der nicht nur durch seine technischen Spezifikationen überzeugt, sondern auch durch seine kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht. Mit einer Größe von 245 x 425 x 38 mm und einem Gewicht von nur 9 kg lässt er sich problemlos transportieren und platzsparend aufbewahren. Zusätzlich kann der Rührer in Netzwerken mit einer Spannung von 100 V bis 240 V und einer Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden, was seine Vielseitigkeit weiter erhöht.

Der Mehrstellen-Magnetrührer MIX 15 eco von 2mag ist ein zuverlässiges und vielseitiges Gerät, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen regelmäßig mehrere Lösungen gerührt werden müssen. Mit seinem wartungsfreien Induktionsantrieb und der präzisen Drehzahlregelung ermöglicht er eine gleichmäßige Durchmischung der Lösungen. Dank seiner kompakten Bauweise und seinem breiten Anwendungsspektrum ist er ein unverzichtbares Werkzeug in Forschung, Produktion und Qualitätssicherung.