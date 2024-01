Revolutionäre Lösung für nachhaltige Warenpräsentation im Einzelhandel

RUDi stellt eine innovative Lösung für nachhaltige Warenpräsentation im Lebensmitteleinzelhandel dar. Durch den Einsatz von wiederverwendbaren Präsentationen aus recyceltem Kunststoff wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstreicht die Bedeutung dieser revolutionären Idee. Die geplante Einführung von RUDi in einer großen Supermarktkette ab 2024 zeigt, dass die Branche bereit ist, von herkömmlichen, wenig nachhaltigen Gewohnheiten abzuweichen.



Umweltfreundliche Produktpräsentation: RUDi revolutioniert den Einzelhandel

RUDi revolutioniert die Warenpräsentation im Lebensmitteleinzelhandel mit einer breiten Produktpalette, die von Katzenfutter bis Karottensaft reicht. Durch ansprechende Präsentationen werden verschiedene Produkte attraktiv in Supermärkten und anderen Geschäften präsentiert.

RUDi bietet eine vielseitige Produktpalette, die nicht nur zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel, sondern auch bei anderen Anlässen wie Ostern und Karneval ein Blickfang ist.

Der Produktsortiment von RUDi im Lebensmitteleinzelhandel ist äußerst vielfältig und umfasst eine große Auswahl an Leckereien wie Pralinen, Schokohasen und -nikoläuse. Aber auch Produkte für besondere Anlässe wie Silvesterknaller finden hier Platz. Darüber hinaus bietet RUDi auch Alltagsprodukte wie Katzenfutter, Konfitüre und Karottensaft an.

Nachteil herkömmlicher Einweg-Aufsteller: enorme Mengen an Abfall

Herkömmliche Einweg-Aufsteller im Lebensmitteleinzelhandel hatten bisher einen bedeutenden Nachteil: Jährlich werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 30 Millionen Einweg-Displays hergestellt, was zu einer Abfallmenge von etwa 165.000 Tonnen pro Jahr führt.

Nachhaltige Lösung im Einzelhandel: RUDi setzt auf recycelbare Boxen

RUDi bietet eine nachhaltige Lösung für die Warenpräsentation im Lebensmitteleinzelhandel. Die wiederverwendbaren Boxen aus recyceltem Kunststoff ermöglichen eine flexible und platzsparende Aufstellung der Produkte. Sie können je nach Bedarf übereinander gestapelt und auf verschiedenen Unterlagen montiert werden. Dadurch wird der Abfall von Einweg-Displays reduziert und Ressourcen geschont.

Die wiederverwendbaren Boxen, Untersätze und Paletten bestehen vollständig aus recyceltem Kunststoff (Rezyklat), was zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung beiträgt. Die Boxen sind äußerst langlebig und können bei Bedarf repariert werden. Falls eine Reparatur nicht mehr möglich ist, können die Teile geschreddert und in neue Produkte umgewandelt werden. Dadurch wird die Lebensdauer des Materials verlängert und Abfall vermieden.

RUDi ermöglicht enorme Einsparungen bei CO2 und Kosten

Der Einsatz von RUDi im Lebensmitteleinzelhandel ermöglicht erhebliche Einsparungen sowohl bei den CO2-Emissionen als auch bei den Kosten. Laut Hajo Geugelin, Geschäftsführer von EcoRetail, können Unternehmen durch den Einsatz von RUDi Einsparungen von 70 bis 80 Prozent erwarten. Dies ist auf die Reduzierung von Transportwegen, Lagerhaltung und Materialmengen zurückzuführen.

RUDi: Nachhaltige Lösung im Einzelhandel trotz europäischer Verpackungsverordnung

Die europäische Verpackungsverordnung (EU-VerpackV) bietet einen weiteren Anreiz für den Einsatz von RUDi im Lebensmitteleinzelhandel. Ab 2025 werden neue Standards für das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die Verwertung von Verpackungen erwartet. RUDi ermöglicht es Unternehmen, sich frühzeitig auf die Anforderungen dieser Verordnung vorzubereiten und ihre Marktchancen zu verbessern.

Unternehmen, die bereits jetzt den Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft einschlagen, haben einen Wettbewerbsvorteil und können sich bestmöglich auf die bevorstehenden Anforderungen vorbereiten. Indem sie nachhaltige Praktiken in ihre Geschäftsmodelle integrieren, können sie ihre Marktchancen erhöhen und sich als Vorreiter in der Branche positionieren.

