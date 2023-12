Präzise Strommessung für sichere und leistungsfähige Fahrzeugsysteme

Der MLX91231 von Melexis ist eine hochpräzise und zuverlässige Lösung zur Messung von Low-Voltage-Elektronik in Fahrzeugen. Mit einem Driftfehler von weniger als ±0,25% über die Temperatur und die Lebensdauer bietet der Sensor eine präzise Überwachung und Optimierung von Systemen mit niedriger Spannung. Durch seine hohe Ausgangsstabilität und EMV-Beständigkeit eignet er sich ideal für den Einsatz in rauen Fahrzeugumgebungen.



Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit für präzise Überwachung und Optimierung

Der MLX91231 ist ein hochpräziser Sensor, der eine Genauigkeit von weniger als ±0,25% für die Empfindlichkeit über der Temperatur und Lebensdauer bietet. Mit einem Offset-Driftfehler von nur 1,5 ?V für den Eingang unter denselben Bedingungen ermöglicht er eine äußerst präzise Überwachung und Optimierung von Systemen mit niedriger Spannung wie DC/DC-Wandlern, Batterieklemmensensoren (BTS) und Energieverteilung/-überwachung in zonalen Infrastrukturen. Zudem zeichnet sich der MLX91231 durch seine hohe Ausgangsstabilität und EMV-Beständigkeit aus, was ihn ideal für den Einsatz in rauen Fahrzeugumgebungen macht.

Erweiterte Funktionen und hohe Sicherheit: Der MLX91231 Sensor

Der MLX91231 von Melexis ist ein leistungsstarker Sensor, der dank seiner integrierten Mikrocontroller-Einheit (MCU) erweiterte Funktionen bietet. Er kann sowohl über geregelte 5V als auch direkt über eine 12V-Batterie versorgt werden und liefert präzise Messungen von Strom, Spannung und Sperrschichttemperatur. Durch den wählbaren LIN- oder UART-Ausgang können die Messwerte einfach ausgelesen werden. Besonders interessant ist die integrierte diagnosefähige Überstromerkennung (OCD), die eine sichere Auslösung von Pyro-Sicherungen ermöglicht, ohne dass ein komplizierter Sicherheitsmechanismus entwickelt werden muss. Der MLX91231 erfüllt die ASIL-B/D-Konformität gemäß ISO 26262 und ermöglicht eine einfache Integration auf Systemebene bis zu ASIL D.

MLX91231: Kompatibles Softwaredesign für einfache Integration und Kostenreduktion

Der MLX91231 von Melexis zeichnet sich durch sein kundenspezifisches Softwaredesign aus, das eine nahtlose Integration in bestehende und zukünftige Lösungen ermöglicht. Dank seines Plattformansatzes können Entwickler auf bereits vorhandene Software zurückgreifen, was zu einer erheblichen Kostenreduzierung bei der Entwicklung führt. Darüber hinaus erleichtert das kompakte 8-Pin-SOIC-Gehäuse die Integration des Sensors in verschiedene Systeme und trägt so zur Effizienzsteigerung bei.

Der MLX91231 von Melexis ist dank seines maßgeschneiderten Softwaredesigns und des platzsparenden Gehäuses einfach in bestehende Systeme zu integrieren. Dadurch ermöglicht er eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Strommessung in der Automobilindustrie. Weitere Informationen zum MLX91231 finden Sie auf der Website www.melexis.com/MLX91231 oder kontaktieren Sie uns direkt über www.melexis.com/contact.