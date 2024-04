Stäubli Robotics präsentiert innovative Pharma-Roboter auf der ACHEMA

Stäubli Robotics präsentiert auf der ACHEMA, einem weltweiten Forum für die Prozessindustrie, sein umfangreiches Portfolio an Pharmarobotern. Diese Roboter wurden speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen der GMP-Reinraumklassen gerecht zu werden. Unternehmen, die Automatisierungs-Upgrades vorbereiten, können auf innovative Lösungen von Stäubli zurückgreifen. Besucher der Messe haben die Möglichkeit, die Ausstellungen und Live-Demonstrationen von Stäubli am Stand J72 in Halle 3.1 zu erleben. Dort werden Lösungen für die chemische, pharmazeutische und biotechnologische Forschung und Produktion präsentiert.



Stäubli Robotics: Führende Automatisierungslösungen für Pharmaroboter

Stäubli Robotics hat eine breite Palette von Pharmarobotern entwickelt, die den strengen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht werden. Diese Roboter sind speziell für Isolatoren, RABs und Gefriertrockner in den Reinraumklassen A/B und C/D konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Reinigungsfähigkeit und ihre Kompatibilität mit den gängigen Dekontaminationsmedien und -prozessen gemäß den GMP-Klassen aus. Mit Stäublis Automatisierungslösungen können Unternehmen ihre Produktionsstufen optimieren und gleichzeitig die hohen Hygienestandards in der pharmazeutischen Industrie erfüllen.

Auf der ACHEMA haben Besucher die Möglichkeit, das umfangreiche Angebot an Pharma-Robotern von Stäubli kennenzulernen. Das Portfolio umfasst drei verschiedene Roboterreihen: accessPharma, Stericlean und Stericlean+. Jede Reihe ist auf spezifische Anwendungen ausgerichtet, sodass alle Anforderungen abgedeckt werden. Am Stand J72 in Halle 3.1 können Besucher drei hochmoderne Pharma-Roboter sehen, die jeweils eine Produktreihe repräsentieren: einen TX2-90 accessPharma, einen TX2-60 Stericlean und einen TX2-60 Stericlean+.

Stäubli Robotics: Pionier der bahnbrechenden Stericlean-Serie für Reinigungsverfahren

Stäubli Robotics hat sich seit vielen Jahren als zuverlässiger Partner der pharmazeutischen Industrie etabliert. Mit der bahnbrechenden Stericlean-Serie, die bereits im Jahr 2008 eingeführt wurde, hat das Unternehmen den weltweit ersten Roboter entwickelt, der in Bereichen mit strengen Reinigungsverfahren eingesetzt werden kann. Seitdem werden diese Roboter in pharmazeutischen und biotechnologischen Laboren und Produktionsstätten auf der ganzen Welt eingesetzt und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz bei der Materialhandhabung, der Abfüllung und vielen anderen Anwendungen.

Die pharmazeutische Industrie steht vor neuen Herausforderungen und strengeren Vorschriften, die eine erhöhte regulatorische Überprüfung erfordern. Stäubli Robotics hat auf dem Erfolg seines Stericlean-Roboters aufgebaut und eng mit OEMs, Systemintegratoren und Kunden zusammengearbeitet, um seine Roboter an eine größere Anzahl von Anwendungen anzupassen. Das Ergebnis ist Stericlean+, das im Jahr 2024 mit dem Flaggschiffmodell TX2-60 auf den Markt kam. Diese Lösung erfüllt die Anforderungen an Konformität und kommerzielle Bedürfnisse und steigert gleichzeitig Effizienz und Produktionsoutput.

Stericlean+ ist eine wegweisende Automatisierungslösung für hochaseptische Prozesse in der pharmazeutischen Industrie. Mit einer verbesserten Reinigungsfähigkeit, einer FDA-konformen Oberflächenbeschichtung und Dichtungen setzt Stericlean+ neue Maßstäbe in Bezug auf Produktsicherheit und Patientensicherheit. Dank seiner widerstandsfähigen Außenfläche kann der Stericlean+ intensiver Reinigung und Dekontamination mit VHP (H2O2) in Isolatoren standhalten.

Stericlean und Stericlean+ bieten eine umfassende Lösung, um alle Anforderungen der Reinraumklassen A/B zu erfüllen. Sie gewährleisten höchste Hygiene- und Reinheitsstandards in Bereichen wie Isolatoren, RABs, Gefriertrocknern und Autoklaven. Darüber hinaus finden sie Anwendung in der Zell- und Gentherapie, der Biotherapie, der API-Forschung und -Produktion, der Labormautomation sowie in Hilfsprozessen und anderen Bereichen der Pharmazie.

Schnelle und zuverlässige Automatisierung im Reinraumklasse C-Bereich

Die accessPharma-Reihe von Stäubli Robotics wurde speziell für den Reinraumklasse C-Bereich entwickelt und bietet schnelle und zuverlässige Automatisierungslösungen für nicht-aseptische Anwendungen. Diese Roboter eignen sich ideal für Inspektions- und Sekundärverpackungsanwendungen in den Reinraumklassen C/D, in denen Reinigung mit Isopropylalkohol oder ethanolhaltigen Alkoholtüchern üblich ist. Dank ihrer neuen Isopropylalkohol- und Ethanol-beständigen Beschichtung sowie hygienischer Schrauben erfüllen die Roboter höchste Hygiene- und Reinheitsstandards.

Automatisierungs-Upgrades in Reinraumklasse C-Bereichen bieten Unternehmen die Möglichkeit, den aktuellen Arbeitskräftemangel zu bewältigen und gleichzeitig die körperliche Belastung der Mitarbeiter beim Be- und Entladen von Maschinen zu reduzieren. Durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien können Unternehmen die Vorschriften einhalten und einen reibungslosen Arbeitsablauf sowie einen höheren Durchsatz gewährleisten.

Automatisierung in der pharmazeutischen Industrie: Reduzierung menschlicher Eingriffe

Die Automatisierung der pharmazeutischen Industrie zielt darauf ab, menschliche Eingriffe in aseptischen Prozessen zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, um das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Produktion zu steigern. Der überarbeitete Anhang 1 der Industrie betont diese Notwendigkeit ausdrücklich. Durch den Einsatz von automatisierten Systemen können Fehlerinterventionen reduziert und gleichzeitig die Effizienz gesteigert werden.

In Reinraumklassen A/B sind Automation und Roboter aufgrund des hohen Kontaminationsrisikos und der offenen Produktbehälter schon lange Standard. Allerdings birgt die manuelle Fehlerintervention über Handschuhöffnungen weiterhin Risiken. Der neue Anhang 1 fördert geschlossene automatisierte Systeme mit handschuhlosen Isolatoren, in denen Roboter nicht nur Prozessaufgaben übernehmen, sondern auch Fehlerinterventionen mittels Telemanipulation durchführen können, um das Risiko von Kontaminationen zu minimieren.

In einer interaktiven Ausstellung auf der ACHEMA können Besucher die innovative Telemanipulationsfunktion von Stäubli Robotics hautnah erleben. Mit einem Joystick anstelle von Handschuhen können sie den TX2-60 Stericlean+ Roboter mit optionaler Hohlhandgelenksteuerung bedienen. Diese fortschrittliche Technologie bietet eine neue Möglichkeit, Roboter präzise zu steuern und menschliche Eingriffe in aseptischen Prozessen zu reduzieren. Diese Entwicklung wird dazu beitragen, die Automatisierung in der pharmazeutischen Industrie weiter voranzutreiben und die Effizienz zu steigern.

Trends in der Automatisierung von pharmazeutischen Produktionslinien

Die Automatisierung des Transports zwischen Abfüllanlagen und Gefriertrocknern ist ein aktueller Trend in der pharmazeutischen Industrie. In neuen Produktionslinien werden diese Stationen oft in direkter Nähe zueinander platziert, was Effizienz und Produktionsdurchsatz steigert. Allerdings erfordern bestehende Anlagen Upgrades, um diese Vorteile zu nutzen. Daher konzentriert sich die Industrie nun darauf, den Transport vom Ende der Abfülllinie zum Gefriertrockner zu automatisieren. Dies ermöglicht einen reibungslosen Ablauf und erhöht die Produktionskapazität.

Eine herkömmliche Methode, um Produktbehälter zwischen Abfüll- und Gefriertrocknungsanlagen zu transportieren, ist der Einsatz von Förderbändern oder manueller Arbeit. Doch inzwischen zeichnet sich eine effizientere und sicherere Alternative ab: automatisierte Führungsroboter (AGVs), die speziell an die aseptischen Anforderungen der Reinraumklassen A/B angepasst sind. Durch den Einsatz von mobilen Lösungen als Verbindungsglied zwischen den Anlagen könnte die Erfüllung der aseptischen Prozessanforderungen und eine Steigerung der Produktion ermöglicht werden.

Rudolf M. Weiss, Global Head of Life Sciences & Food bei Stäubli Robotics, betont die kontinuierliche Entwicklung von Robotiklösungen für den Bereich Life Sciences. Besonders im Fokus stehen hier mobile Roboter mit hygienischem Design, die den hohen Anforderungen in Reinraumklassen A/B gerecht werden. Diese Lösungen ermöglichen effiziente und sichere mobile Anwendungen, in denen strenge Reinigungsanforderungen gelten.

In der Demo-Zelle von Stäubli Robotics auf der ACHEMA können Besucher hautnah erleben, wie die Pharma-Roboter der Marke einen bedeutenden Mehrwert in der Abfülllinie darstellen. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen Telstar hat zu einer innovativen Lösung geführt: einem stationären TX2-90 Stericlean+ Roboter, der den Reinraumklasse A-Anforderungen entspricht. Dieser Roboter lädt Tabletts in einen Gefriertrockner mit „Pizza-Door“ und übernimmt gleichzeitig Nebenaufgaben wie das Aufnehmen von Clips und das Verbinden der Tabletts miteinander.

Stäubli Robotics: Pharma-Roboter für höhere Effizienz und Sicherheit

Die pharmazeutisch optimierten Roboter von Stäubli Robotics sind eine wertvolle Ergänzung für die pharmazeutische Industrie. Durch ihre Fähigkeit, strenge Reinheits- und Hygienestandards zu erfüllen, tragen sie dazu bei, die Effizienz, Produktqualität und Sicherheit von Produkten und Patienten zu steigern. Die verschiedenen Roboterreihen von Stäubli bieten Lösungen für alle Anforderungen in verschiedenen Reinraumklassen und ermöglichen eine optimale Automatisierung in allen Bereichen der pharmazeutischen Produktion. Von der Materialhandhabung über die Abfüllung bis hin zur Gefriertrocknung bieten die Stäubli-Roboter eine zuverlässige und effiziente Lösung, um den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Mit innovativen Funktionen wie Telemanipulation und mobilen Lösungen sind die Roboter von Stäubli ein wichtiger Fortschritt in der pharmazeutischen Automation und werden die Industrie in ihrer Weiterentwicklung vorantreiben.