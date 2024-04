Siemens Mobility erhält Auftrag zur Instandhaltung in Toronto und Hamilton

Siemens Mobility hat von Metrolinx den Auftrag erhalten, die Instandhaltung der Gleise, Signale und Trassen in Toronto und Hamilton durchzuführen. Dadurch wird das bestehende Wartungssystem von Siemens Mobility weiter ausgebaut und verbessert.



Siemens Mobility sichert Betrieb der Bahninfrastruktur in Toronto und Hamilton

Siemens Mobility entsendet ein erfahrenes Expertenteam vor Ort, das über umfangreiches Wissen und mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Instandhaltung der Schieneninfrastruktur in Nordamerika verfügt. Dieses Team wird Metrolinx unterstützen, das Bahnnetz in Toronto und Hamilton sicher und zuverlässig zu betreiben. Durch den Einsatz modernster digitaler Tools und Software kann Siemens Mobility außerdem Daten über die Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur liefern und somit eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten.

Siemens Mobility stärkt Partnerschaft mit Metrolinx für zuverlässigen Bahnbetrieb

Johannes Emmelheinz, der CEO für Kundenservices bei Siemens Mobility, hebt hervor, wie wichtig die Partnerschaft mit Metrolinx ist. Durch die Zusammenarbeit wird das Bahnnetz sicher, effizient und nachhaltig betrieben. Dank der langjährigen Erfahrung vor Ort und moderner digitaler Services kann eine Systemverfügbarkeit von bis zu 100 Prozent erreicht werden, um den Fahrgästen einen zuverlässigen Betrieb zu bieten.

Siemens Mobility: 40 Jahre erfolgreiche Projekte in Kanada

Siemens Mobility hat seit über 40 Jahren eine umfassende Präsenz in Kanada aufgebaut und erfolgreich verschiedene Projekte im Bahnsektor realisiert, wie die Instandhaltung der Bahninfrastruktur in Quebec und Ontario, die Stadtbahnen in Edmonton und Calgary sowie die Lieferung von Zügen an VIA Rail Canada. Zusätzlich wurde Siemens Mobility mit der Lieferung von Lokomotiven für den Verkehrsbetrieb Exo in Montreal beauftragt und ist für die Elektrifizierung und Wartung des Stadtbahnnetzes in Kitchener-Waterloo verantwortlich.

Siemens Mobility und Metrolinx stärken Partnerschaft für Bahninfrastruktur

Siemens Mobility und Metrolinx haben ihre Partnerschaft erweitert, um die Bahninfrastruktur in Toronto und Hamilton weiter zu verbessern. Durch den Einsatz eines lokalen Expertenteams und modernster digitaler Tools wird eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Personenzug-Infrastruktursystems gewährleistet. Siemens Mobility verfügt über langjährige Erfahrung in Kanada und ist daher ein verlässlicher Partner für die Instandhaltung und den Betrieb der Bahnnetze in der Region.