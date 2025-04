Mikrotron EoSens9.5: High-Speed-Kamera für extrem schnelle Vorgänge

Die neueste Ergänzung der High-Speed-Kameraserie Mikrotron EoSens von SVS-Vistek ist das Modell EoSens9.5. Diese Kamera bietet eine beeindruckende Aufnahmegeschwindigkeit von über 200.000 Bildern pro Sekunde, abhängig von der gewählten Auflösung. Mit ihrer Fähigkeit, extrem schnelle Vorgänge zu untersuchen, ist die EoSens9.5 in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, darunter die Additive Fertigung, Schmelzbadüberwachung, Schleif- und Fräs-Prozesse, Sport und Unterhaltung, Elektronikfertigung und Verteidigungsaufgaben.



Hochleistungskamera für schnelle Abläufe: Mikrotron EoSens9.5 im Fokus

Die Mikrotron EoSens9.5 ist eine hochmoderne High-Speed-Kamera von SVS-Vistek. Sie zeichnet sich durch den integrierten LUX9506V3-Sensor von Luxima mit 6,5 µm großen Pixeln aus, der Global Shutter-Aufnahmen von extrem schnellen Abläufen ermöglicht. Die flexible Anpassung der Aufnahmegeschwindigkeit an die spezifische Aufgabe ist ein weiteres Highlight dieser Kamera. Bei einer Auflösung von 9,5 Megapixeln kann die EoSens9.5 509 Bilder/s erfassen. Im High Speed Mode mit einer Area Of Interest (AOI) von 1280 x 864 steigt die Bildrate sogar auf 4.240 Bilder/s. Für noch schnellere Vorgänge können die AOI und die Auflösung weiter reduziert werden, um beispielsweise beeindruckende 71.581 Bilder/s mit einer Auflösung von 128 x 128 Pixeln oder sogar unglaubliche 225.000 Bilder/s mit einer Auflösung von 128 x 24 Pixeln zu erreichen.

Leistungsstarke Datenübertragung für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit der Mikrotron EoSens9.5

Die Mikrotron EoSens9.5 ist mit einer leistungsfähigen CXP12-Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle und zuverlässige Übertragung der umfangreichen Datenmengen ermöglicht, die bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen entstehen. Dank der vier Kanäle der Schnittstelle können die Daten effizient an den Auswerterechner übertragen werden. Zudem bietet die neueste Generation der Mikrotron EoSens-Plattform vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter die Verwendung von Flatfront- und M58-Objektiven sowie die Option eines Adapters für C-Mount-Objektive.

Mikrotron EoSens9.5: Die ideale Lösung für extrem schnelle Vorgänge

Die Mikrotron EoSens9.5 ist eine leistungsstarke High-Speed-Kamera, die dank ihrer hohen Geschwindigkeiten bei Bildaufnahme und -übertragung ideal für die Analyse extrem schneller Vorgänge ist. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie die Additive Fertigung, die Schmelzbadüberwachung, Schleif- oder Fräs-Prozesse, Sport- und Unterhaltungsanwendungen, die Elektronikfertigung und Verteidigungsaufgaben. Kamera-Enthusiasten können mit der Mikrotron EoSens9.5 hochauflösende Aufnahmen von schnellen Abläufen machen und diese anschließend detailliert analysieren. Die Kamera ermöglicht somit eine präzise Untersuchung und Erfassung von schnellen Vorgängen in verschiedenen Anwendungsbereichen.

High-Speed-Kamera Mikrotron EoSens9.5: Flexibilität und Vielseitigkeit in einem

Die Mikrotron EoSens9.5 ist eine leistungsstarke High-Speed-Kamera, die das Produktportfolio von SVS-Vistek erweitert. Mit ihrem LUX9506V3-Sensor und der flexiblen Anpassbarkeit der Aufnahmegeschwindigkeit bietet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Anwender können die Area Of Interest und die Auflösung nach ihren spezifischen Anforderungen anpassen, um optimal auf ihre Aufgaben zu reagieren. Die Kamera zeichnet sich zudem durch eine leistungsfähige Datenübertragung und vielseitige Anschlussmöglichkeiten aus, was sie zu einer idealen Lösung für die Analyse extrem schneller Vorgänge in verschiedenen Anwendungsbereichen macht.