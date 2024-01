Mindestlohn steigt auf 12,41 Euro – Verbesserungen für Arbeitnehmer

Ab dem 1. Januar 2024 wird der Mindestlohn in Deutschland um 41 Cent pro Stunde auf 12,41 Euro angehoben. Diese Erhöhung hat vor allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mini- und Midijobs spürbare Verbesserungen zur Folge. Es wurden die wichtigsten Änderungen für Unternehmen zusammengefasst.



Verdienstgrenze für Minijobs steigt ab Januar 2024

Ab dem 1. Januar 2024 wird die Verdienstgrenze für Minijobs mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 538 Euro im Monat angehoben. Das bedeutet, dass das monatliche Arbeitsentgelt eines Minijobbers diese Grenze nicht überschreiten darf. Zusätzlich ist das Jahresentgelt auf 6.456 Euro begrenzt.

Unternehmen sind verpflichtet, zu Beginn einer Beschäftigung oder bei dauerhaften Änderungen zu prüfen, ob es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt.

Neue Untergrenze im Übergangsbereich ab Januar 2024

Ab dem 1. Januar 2024 wird der Mindestlohn erhöht, was auch Auswirkungen auf den sogenannten Midijob hat.

Neue Regelungen für Midijobber ab Januar 2024

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bis zum 30. September 2022 ein monatliches Arbeitsentgelt von höchstens 520 Euro erhielten, hatten bisher die Möglichkeit, unter den vorherigen Midijob-Bedingungen versichert zu bleiben.

Ab dem 1. Januar 2024 müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein monatliches Arbeitsentgelt von über 538 Euro verdienen, um weiterhin kranken-, pflege- und arbeitslosenversicherungspflichtig zu bleiben. Ist das monatliche Arbeitsentgelt geringer, gelten sie als Minijobber und müssen der Minijobzentrale gemeldet werden.

Anpassungen in der Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung wird ab dem 1. Januar 2024 auf 62.100 Euro pro Jahr angehoben. Das bedeutet, dass das Einkommen oberhalb dieser Grenze nicht mehr in die Berechnung der Beiträge einfließt. Gleichzeitig steigt die Versicherungspflichtgrenze auf 69.300 Euro, ab diesem Einkommen sind Arbeitnehmer nicht mehr gesetzlich krankenversicherungspflichtig. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung erhöht sich auf 1,7 Prozent.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung wird ab dem 1. Januar 2024 im Westen auf 7.550 Euro und im Osten auf 7.450 Euro angehoben. Gleichzeitig steigen die Bezugsgrößen im Westen auf 3.535 Euro und im Osten auf 3.465 Euro. Das vorläufige Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung beträgt 45.358 Euro.

Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen für Rentnerinnen und Rentner

Rentnerinnen und Rentner, die eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, dürfen ab dem 1. Januar 2024 bis zu 18.558,75 Euro brutto jährlich hinzuverdienen.

Neue Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft ab 2024

Ab dem 1. Januar 2024 werden die Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft neu festgelegt. Der Monatswert für Verpflegung beträgt 313 Euro, während der Monatswert für Unterkunft und Miete bei 278 Euro liegt. Für die Verpflegung steht ein täglicher Gesamtwert von 10,43 Euro zur Verfügung, der für Frühstück sowie Mittag- oder Abendessen genutzt werden kann.

Mindestlohn steigt: Verbesserungen für Arbeitnehmer in Mini- und Midijobs

Die Erhöhung des Mindestlohns ab dem 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro pro Arbeitsstunde hat positive Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mini- und Midijobs. Sie können nun von spürbaren Verbesserungen in ihrem Verdienst profitieren. Allerdings müssen Unternehmen aufgrund der Anpassungen in der Sozialversicherung und den neuen Verdienstgrenzen auch neue Herausforderungen bewältigen.

Um sicherzustellen, dass die neuen Regelungen korrekt umgesetzt werden, ist es ratsam, Expertenrat einzuholen. Dadurch können mögliche Herausforderungen für Unternehmen vermieden werden. Die Änderungen im Mindestlohn bringen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Mini- und Midijobs spürbare Verbesserungen, indem sie mehr Geld verdienen und eine bessere soziale Absicherung erhalten.