Effiziente Automatisierung der Materialflüsse durch Mini Smart Warehouse

Die cts GmbH hat auf der SMT-Connect ihr innovatives Konzept zur Smart Factory vorgestellt. Dabei lag der Fokus auf dem Mini Smart Warehouse, einer automatischen Lagermöglichkeit für PCBs, Baugruppen und Bauelemente. Durch die Kombination eines autonomen mobilen Roboters, einer Drop Point Unit und einem Unloader am Ende der SMT-Linie bietet cts eine einheitliche Lösung zur Automatisierung der Materialflüsse und zur Platzersparnis. Das Mini Smart Warehouse kann dank seiner kompakten Form sogar in Reinräumen genutzt werden.



Effiziente Materialverwaltung: cts präsentiert smarte Lösung für Lagerung in Smart Warehouses

Die intelligente Software von cts bietet eine effiziente Lösung zur Verwaltung von Mini Smart Warehouses sowie größerer Smart Warehouses. Durch die Integration von ERP oder MES werden alle relevanten Informationen in das System eingespeist. Anhand dieser Daten gewährleistet das System, dass alle Materialien entlang der Produktionslinien rechtzeitig an den richtigen Orten verfügbar sind. Darüber hinaus werden unnötige Materialien effizient aus dem Weg geräumt. Diese Funktionalität wurde auf der SMT-Connect Messe anhand von PCB-Magazinen, Trays und KLT-Boxen demonstriert.

Effiziente Materialflüsse in der Smart Factory durch intelligentes System

Alfred Pammer von cts betont die Bedeutung einer ordentlichen und effizienten Lagerung von Leiterplatten, Bauelementen und Verbrauchsmaterialien in SMT-Linien. Das gemischte automatische Einlagerungs- und Lieferungssystem von cts ermöglicht eine schnelle Verfügbarkeit der Materialien. Das System ist flexibel integrierbar und kann mit bestehender Software und Hardware verbunden werden. Diese praxistaugliche Lösung zur Automatisierung der Materialflüsse erfreut sich auf Messen großer Zustimmung.

Effiziente Automatisierung und Lagerung in der Smart Factory

Das Mini Smart Warehouse von cts revolutioniert die Automatisierung der Materialflüsse und Zwischenlagerung in der Produktion. Dank intelligenter Software und einer optimalen Kombination aus autonomen mobilen Robotern, Drop Point Units und Unloader-Einheiten werden Materialien effizient verwaltet und pünktlich am richtigen Ort bereitgestellt. Das System ist äußerst flexibel integrierbar und ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Platzes. Mit diesem innovativen Intralogistik-Konzept setzt cts neue Maßstäbe in der Smart Factory.