Die MiTek Industries GmbH präsentiert auf der LogiMAT 2025 ihre maßgeschneiderten Mezzanine-Lösungen für die Logistikautomatisierung. Durch den Einsatz dieser Lösungen können Unternehmen den verfügbaren Raum in ihren Lagern optimal nutzen. MiTek bietet ein vielseitiges Grundgerüst, das für verschiedene Anwendungen wie Kleinteileautomatik, Fördertechnik, Flurförderzeuge und autonome mobile Roboter geeignet ist. Bart Pulles, Operations & Sales Manager bei MiTek, betont, dass die Zukunft der Intralogistik in der Digitalisierung und dem Einsatz intelligenter Technologien liegt. Die Stahlbaubühnen von MiTek ermöglichen es Unternehmen, Automatisierungskonzepte in neuen und bestehenden Lagern umzusetzen und den verfügbaren Raum optimal zu nutzen.



Effizienter Innenausbau von Logistikzentren mit Stahl-Konstruktionen und AutoStore-Lagern

MiTek Industries GmbH bietet maßgeschneiderte Stahlbaubühnen für den Innenausbau von Logistikzentren. Besonders gut passen diese Konstruktionen zu einem AutoStore-Lager, da sie modular und flexibel sind. Durch die Integration auf einer höheren Ebene können sogar mehrere Stockwerke realisiert werden. MiTek stellt die Basisplattform für die Lagerautomatik bereit und ermöglicht den Bau von Wartungsbühnen oder Zwischenbühnen. Die Mezzanine-Tunnel unterhalb des AutoStore-Systems bieten Platz für Förderstraßen, Nachschubflächen oder weitere Arbeitsplätze. Zudem sorgen die Laufgänge, die das Cube-Storage-System überspannen, für sichere Fluchtwege.

Maßgeschneiderte Stahlbaubühnen von MiTek: Flexibilität für anspruchsvolle Anforderungen

Die maßgeschneiderten Stahlbaubühnen von MiTek sind eine individuelle Lösung, die den spezifischen Anforderungen hinsichtlich Traglast, Durchbiegung und Vibration gerecht wird. Durch die enge Zusammenarbeit mit Systemintegratoren wird eine flexible Ausführung ermöglicht, die den Betrieb von schweren Flurförderzeugen und autonomen mobilen Robotern ermöglicht. Jede Stahlbaubühne von MiTek ist einzigartig und basiert auf umfangreichen Analysen und langjähriger Erfahrung. In den letzten 40 Jahren hat MiTek weltweit etwa 20.000 Mezzanine-Projekte erfolgreich realisiert. Dabei werden solide Konzepte zu fairen Konditionen umgesetzt.

Effiziente Lagerautomatisierung durch maßgeschneiderte Stahlbaubühnen von MiTek

Die Stahlbaubühnen von MiTek Industries GmbH bieten eine maßgeschneiderte Lösung für die Lagerautomatisierung. Durch ihre Konstruktion ermöglichen sie eine effiziente Nutzung des vorhandenen Raums und die Umsetzung von Automatisierungskonzepten in unterschiedlichen Umgebungen. Die Stahlbaubühnen gewährleisten Standsicherheit und Zugänglichkeit und können problemlos in AutoStore-Lager und andere automatisierte Systeme integriert werden. MiTek Industries GmbH ist ein zuverlässiger Partner für die Logistikbranche, der solide Konzepte zu fairen Konditionen anbietet. Besuchen Sie das Unternehmen auf der LogiMAT 2025, um mehr über ihre Lösungen zu erfahren.