MHE stärkt Präzisionswerkzeugindustrie: Übernahme von U.F.P. s.r.l

MMC Hardmetal Europe Holdings (MHE), ein Unternehmen im Besitz von Mitsubishi Materials Metalworking Solutions Company, hat heute die Übernahme von U.F.P. s.r.l. (UFP) angekündigt. UFP ist ein führender Anbieter von Wiederaufbereitungsdiensten und maßgeschneiderten Lösungen für Präzisionswerkzeuge in Europa. Durch diese strategische Übernahme wird MHE in der Lage sein, seinen Kunden noch individuellere Lösungen anzubieten und gleichzeitig flexiblere und schnellere Wiederaufbereitungs- und Beschichtungsdienste anzubieten. Diese Dienste werden eine höhere Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten.



Verbesserte Kundennähe und schnellere Lieferzeiten durch Integration von UFP

Durch die Integration von UFP in seine Geschäftsprozesse wird MHE seine Kundennähe verbessern, indem es den Kunden eine direktere Anlaufstelle für Dienstleistungen bietet. Die Zusammenarbeit mit UFP ermöglicht es MHE, die Reaktions- und Lieferzeiten erheblich zu verkürzen, was zu kosteneffizienteren Lösungen für die europäischen Kunden führt. Diese verbesserte Effizienz und schnellere Lieferungen werden den Kunden zugutekommen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit von MHE auf dem europäischen Markt stärken.

UFP stärkt mit unschlagbarer Qualität und Lieferzeit die Metallverarbeitungsindustrie

UFP ist ein renommierter Anbieter von Sonderwerkzeugen und Wiederaufbereitungsdiensten in der metallverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen hat sich einen Namen für die hohe Qualität seiner Produkte und die unschlagbaren Lieferzeiten gemacht. Mit seinen zwei Produktionsstätten in Italien bedient UFP eine breite Palette von Branchen, darunter Luftfahrt, Medizintechnik, Automobilindustrie, Energie und Verteidigung. Durch die Zusammenarbeit mit MHE wird das Serviceportfolio erweitert und Kunden profitieren von einer noch größeren Auswahl maßgeschneiderter Lösungen.

MMC Hardmetal Europe Holdings stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit in Europa

Die Übernahme von U.F.P. s.r.l. durch MHE ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer modernen Servicezentrale in Europa. Durch die Vereinigung der Fachkenntnisse von UFP und den bereits vorhandenen Kompetenzen von MHE, vor allem in unserem Produktionsstandort in Spanien, wird das Serviceportfolio erweitert und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt gestärkt. Kunden profitieren von einer noch größeren Auswahl an Lösungen und MHE kann seine Aktivitäten in Europa ausbauen.

Lokalisierung von Wiederaufbereitungsdiensten optimiert Logistik und reduziert Umweltauswirkungen

Durch die Entscheidung, die Wiederaufbereitungsdienste für europäische Kunden zu lokalisieren, wird MMC Hardmetal Europe Holdings (MHE) in der Lage sein, seine Logistik weiter zu optimieren und die Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Geschäftsprozesse und trägt dazu bei, einen langfristigen Mehrwert in der gesamten Lieferkette zu schaffen. Die Übernahme von U.F.P. s.r.l. ermöglicht es MHE, im Einklang mit den sich ständig weiterentwickelnden Industriestandards zu wachsen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.

Übernahme von U.F.P. s.r.l. stärkt Präzisionswerkzeugindustrie in Europa

