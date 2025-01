Cluster Mobility & Logistics präsentiert innovative Lösungen auf der LogiMAT 2025

Das Cluster Mobility & Logistics wird vom 11. bis 13. März 2025 auf der LogiMAT in Stuttgart teilnehmen. Zusammen mit elf Mitausstellern wird das Cluster auf der größten jährlichen Intralogistikmesse Europas vertreten sein. Das Hauptziel des Clusters besteht darin, intelligente Lösungen für die Intralogistik zu entwickeln und diese am Gemeinschaftsstand zu präsentieren.



Cluster Mobility & Logistics präsentiert Innovationen auf der LogiMAT

Das Cluster Mobility & Logistics nimmt bereits zum neunten Mal in Folge an der LogiMAT teil, der führenden Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement. Unter dem Motto „PASSION FOR SOLUTIONS – Specialists – AI – Sustainability“ werden innovative Lösungen und Technologien präsentiert, die die Logistikbranche weiter voranbringen. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert sich das Cluster Mobility & Logistics zusammen mit elf Mitausstellern. Zu den Ausstellern zählen renommierte Unternehmen wie die Autonomous Reply GmbH, die an der Entwicklung autonomer Fahrzeuge und künstlicher Intelligenz arbeitet. Die CargoSoft GmbH ist ebenfalls vertreten und bietet innovative Lösungen für das Transport-, Rate- und Supply Chain Management an. Weitere Aussteller sind die CSD Logistik Software GmbH, DAKOSY AG, Dallmeier electronic GmbH & Co.KG, EIKONA Logistics, H.G.L. GmbH, loxxter GmbH, PASS Logistics Solutions AG, SEP Logistik AG und transform.r.

Networking und Kontakte knüpfen: Bayerisches Frühstück beim Cluster Mobility & Logistics

Am 12. März von 10 bis 13 Uhr bietet das Cluster Mobility & Logistics neben der Fachausstellung eine besondere Gelegenheit zum Netzwerken und Kontakte knüpfen. Am Gemeinschaftsstand wird ein Bayerisches Frühstück serviert, bei dem Besucher in entspannter Atmosphäre neue Kontakte aus der Logistikbranche kennenlernen können.

Der Gemeinschaftsstand des Clusters Mobility & Logistics befindet sich in Halle 4, Stand D53 und erstreckt sich über eine Fläche von 120 Quadratmetern. Hier können Besucher weitere Informationen über das Cluster erhalten und sich für das Bayerische Frühstück anmelden. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website www.mobilitylogistics.de/logimat2025.

Die Aussteller präsentieren Produkte und Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Logistikbranche weiter zu verbessern. Wenn Sie den Gemeinschaftsstand besuchen, haben Sie die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.