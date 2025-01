MSB(R) Mobisys Solution Builder: Mobilisierung von SAP-Prozessen leicht gemacht

Die mobisys GmbH aus Walldorf ist ein erfahrener Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich mobiler Geschäftsprozesse im SAP-Umfeld. Auf der LogiMAT 2025 präsentiert das Unternehmen seine neuesten Ansätze zur Optimierung von Logistik-, Produktions-, Instandhaltungs- und Serviceprozessen. Dabei legt mobisys besonderen Wert auf schnelle und effiziente Implementierungen sowie eine herausragende Benutzererfahrung.



MSB(R) Mobisys Solution Builder: Die einfache Mobilisierung von SAP-Prozessen

Der MSB(R) Mobisys Solution Builder von mobisys ermöglicht die einfache und schnelle Mobilisierung von SAP-Prozessen. Durch vorkonfigurierte Ready-to-use Templates können die Lösungen innerhalb kürzester Zeit eingesetzt werden und passen sich kontinuierlich an sich ändernde Geschäftsanforderungen an. Die internationale Einsatzfähigkeit, branchenübergreifende Anwendbarkeit und grenzenlose Skalierbarkeit der mobisys-Lösungen werden durch über 500 SAP-Installationen und mehr als 80.000 weltweite Clients bestätigt, was auf die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit dieser Technologie hinweist.

Effiziente Optimierung mobiler SAP EWM-Prozesse mit MSB EWM ITS Cockpit

Das MSB EWM ITS Cockpit von mobisys bietet eine effektive Lösung zur Optimierung mobiler SAP EWM-Prozesse. Mit benutzerfreundlichen Oberflächen und integrierten Scanner-Ansteuerungen ermöglicht es eine nahezu automatische Effizienzsteigerung. Zudem unterstützt es alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, Android und iOS, und gewährleistet eine stabile und leistungsstarke Verbindung, selbst bei WLAN-Unterbrechungen.

MSB ermöglicht Implementierung mobiler SAP-Prozesse in Rekordzeit

Der MSB ermöglicht eine schnelle und effiziente Implementierung mobiler SAP-Prozesse. Dank der Plattform können komplexe SAP-Vorgänge in intuitive Dialoge umgewandelt werden, die direkt auf mobilen Geräten genutzt werden können. Mit dem MSB Device Connector können zudem externe Peripheriegeräte wie Wiegesysteme, automatische Lagerregale oder Transportroboter nahtlos angebunden werden. Dies ermöglicht einen Echtzeitdatenzugriff, verkürzte Wege und eine gesteigerte Datenqualität, was wiederum zu effizienteren Entscheidungen und einem klaren Wettbewerbsvorteil führt.

Effiziente und intuitive Logistiklösungen für Unternehmen

Peter Verschaeve, Head of Sales bei mobisys, betont die Bedeutung effizienter und intuitiver Logistiklösungen. Das Unternehmen ermöglicht Unternehmen mit seinen mobilen SAP-Prozessen, Herausforderungen wie Kostendruck und Effizienzsteigerung erfolgreich zu bewältigen. Durch die optimierte Nutzung von mobilen Geräten und intuitiven Oberflächen werden Prozesse schneller und einfacher durchgeführt.

mobisys präsentiert SAP-Logistiklösungen mit nahtloser Integration

Mobisys stellt auf der LogiMAT 2025 in Halle 4, Stand B53 aus und präsentiert dort ihre Lösungen zur Mobilisierung des SAP-Logistik-Portfolios. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die nahtlose Integration externer Systeme mittels des MSB zu informieren und zu sehen, wie diese Lösungen in der Praxis eingesetzt werden können.