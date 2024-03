Hohe Leistung und präzise Steuerung: Die neue IKS-16 Schrittmotorsteuerung

Die IKS-16 von Mocontronic Systems GmbH ist eine leistungsstarke Schrittmotorsteuerung mit hoher Präzision. Mit einem Motorstrom von 6A können Schrittmotoren effizient betrieben werden. Die Steuerung verfügt über 24V-kompatible Ein- und Ausgänge, die auch analog ausgewertet werden können. Die Kommunikation kann über RS485 oder USB erfolgen und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Die IKS-16 ist in zwei Varianten erhältlich und kann individuell an die Anforderungen der Kunden angepasst werden. Mocontronic bietet Unterstützung bei der Anpassung und gewährleistet somit eine optimale Nutzung der Schrittmotorsteuerung.



Neue Schrittmotorsteuerung IKS-16 mit Encoderüberwachung und 6A Motorstrom

Die IKS-16 ist eine hochmoderne 1-Achs-Schrittmotorsteuerung mit einer beeindruckenden Leistung von 6A Motorstrom. Sie ermöglicht die präzise Steuerung von Schrittmotoren bis zu 6A und verfügt über 24V-kompatible Ein- und Ausgänge, die auch analog ausgewertet werden können. Durch den Anschluss eines ABN-Encoders ist eine genaue Überwachung möglich. Die IKS-16 bietet somit eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Flexible Kommunikation und einfache Integration mit der IKS-16

Die IKS-16 bietet dem Anwender die Möglichkeit, zwischen RS485 und USB als Kommunikationsschnittstelle zu wählen. Dadurch kann die Steuerung nahtlos in bereits vorhandene Systeme integriert werden. Zudem ermöglichen die zwei getrennten Eingänge für IO- und Motorstrom eine optimale Spannungsversorgung. Ein separater Enable-Eingang für die Endstufe sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Flexibilität der IKS-16 zeigt sich auch in den beiden Varianten, in denen sie erhältlich ist: als Platinenvariante oder als fertig montierte Version in einem DIN-Rail-Gehäuse zur Hutschienenmontage.

Kundenspezifische IO-Erweiterungen ermöglichen flexible Stromschnittstellen von 4 bis 20 mA

Mocontronic bietet mit der IKS-16 die Möglichkeit, kundenspezifische IO-Erweiterungen vorzunehmen, um spezielle Anforderungen zu erfüllen. Kunden können beispielsweise Stromschnittstellen von 4 bis 20 mA realisieren. Die Steuerung kann entweder über einen Host angesteuert oder durch Skripte ohne Master gesteuert werden. Selbst für kleinere Serien unterstützt Mocontronic seine Kunden bei der Anpassung, um eine optimale Integration und Nutzung der IKS-16 zu gewährleisten.

IKS-16: Leistungsstarke und flexible Schrittmotorsteuerung für verschiedene Anwendungsfälle

